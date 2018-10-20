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BM'den Kaşıkçı'nın ölümü için “hızlı, kapsamlı, şeffaf soruşturma“ çağrısı

BM'den Kaşıkçı'nın ölümü için “hızlı, kapsamlı, şeffaf soruşturma“ çağrısı

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:21
BM'den Kaşıkçı'nın ölümü için “hızlı, kapsamlı, şeffaf soruşturma“ çağrısı

BM GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES, SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLÜMÜNDEN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTEREK, HIZLI, KAPSAMLI, ŞEFFAF BİR SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün derin üzüntü duyduğunu bildirdi. 
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kaşıkçı'nın ölümünün doğrulanmasının ardından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Guterres'in Kaşıkçı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini belirten Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin, Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması, suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.
 

Son Güncelleme: 20.10.2018 10:35
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