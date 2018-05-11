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BM'den İsrail ve İran'a “kışkırtıcı Eylemlere Son verin“ Çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptığını bildirdi.

BM'den İsrail ve İran'a “kışkırtıcı Eylemlere Son verin“ Çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptığını bildirdi.

11 Mayıs 2018 Cuma 06:12
BM'den İsrail ve İran'a “kışkırtıcı Eylemlere Son verin“ Çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptığını bildirdi.
Dujarric, günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e roket attığı yönündeki haberleri ve İsrail'in misilleme saldırılarını derin endişeyle takip ettiğini aktardı.
Dujarric, ''Genel Sekreter, halihazırda korkunç çatışmaların yaşandığı bölgede yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verilmesi çağrısı yapıyor.'' dedi. 
İsrail ordusu, Çarşamba akşamı İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı.
İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

Son Güncelleme: 11.05.2018 09:28
Anahtar Kelimeler:
BmİsrailIranÇağrı
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