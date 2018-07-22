banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
Ercan'dan çıkış yapamadılar
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADILAR
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Çelik'in ölüm nedeni belli oldu
ÇELİK'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
İki asker tacizden yakalandı
İKİ ASKER TACİZDEN YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
İki asker tacizden yakalandı
Kapat

BM'den İsrail ve Hamas'a ''yıkıcı çatışmanın eşiğinden dönün'' çağrısı

BM'den İsrail ve Hamas'a ''yıkıcı çatışmanın eşiğinden dönün'' çağrısı

22 Temmuz 2018 Pazar 07:03
BM'den İsrail ve Hamas'a ''yıkıcı çatışmanın eşiğinden dönün'' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğe ilişkin, "Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek.'' ifadesini kullandı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada Gazze ve İsrail'in güneyinde artan tehlikeli gerginlik ve şiddetten ve son derece endişe verici olduğunu ve yaşanan kayıplardan derin üzüntü duyduğunu bildirdi.
Hamas ve Filistinli diğer gruplara sınırda roket atışlarına ve provakasyonlara son vermesi, İsrail'e ise durumu daha fazla kışkırtmaktan kaçınmak için maksimum itidal göstermesi çağrısı yapan Guterres, ''Yıkıcı başka bir çatışmanın eşiğinden dönmek için tüm tarafların geri adım atması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.
Bu tehlikeli duruma son vermek için tarafları BM ve BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü NickolayMladenov ile çalışmaya davet eden Guterres, ''Gerginliğin daha fazla tırmanması Filistinlilerin ve İsraillilerin hayatlarını tehlikeye atacak, Gazze'deki insani felaketi derinleştirecek, yaşam koşullarını iyileştirme ve Filistin otoritesinin Gazze'ye dönüşünü destekleme çabalarını baltalayacak.'' uyarısı yaptı.
İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek dün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuş, saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu da bir İsrail askerinin, sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldüğü bilgisini paylaşmıştı.
Ordudan yapılan açıklamada ayrıca dün gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 15 hedefin vurulduğu kaydedilmişti.Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuştu.
 

banner288
Son Güncelleme: 22.07.2018 10:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5,7 büyüklüğünde deprem
5,7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da trenin çarptığı 2 göçmen hayatını kaybetti
Yunanistan'da trenin çarptığı 2 göçmen hayatını kaybetti
Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı
Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı
Küba'da Meclis Yeni Kabineyi onayladı
Küba'da Meclis Yeni Kabineyi onayladı
Kırgızistan'da Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı
Kırgızistan'da Orta Asya Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı
Kanada’da İslamofobi protestosu
Kanada’da İslamofobi protestosu
Hindistan'da kadın hijyen ürünlerine getirilen vergi kaldırıldı
Hindistan'da kadın hijyen ürünlerine getirilen vergi kaldırıldı
IMF Başkanı Lagarde'dan G20 bakanlarına uyarı
IMF Başkanı Lagarde'dan G20 bakanlarına uyarı
6 aylık bebek sosyal medyayı salladı!
6 aylık bebek sosyal medyayı salladı!
Somali'de 2 ayrı bombalı saldırı: 2 ölü
Somali'de 2 ayrı bombalı saldırı: 2 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim