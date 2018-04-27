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"BM'den İsrail'e Hesap Sorulması Çağrısı"

Birleşmiş Milletler (BM), abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlileri şehit eden ve yaralayan İsrail güvenlik güçlerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

"BM'den İsrail'e Hesap Sorulması Çağrısı"

Birleşmiş Milletler (BM), abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlileri şehit eden ve yaralayan İsrail güvenlik güçlerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 12:31
"BM'den İsrail'e Hesap Sorulması Çağrısı"

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Birleşmiş Milletler (BM), abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan Filistinlileri şehit eden ve yaralayan İsrail güvenlik güçlerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan Filistinli sayısının 42'ye yükseldiği, 5 bin 500 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gösterilerde hiçbir İsraillinin ölmediğine ve yaralanmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail askerlerinin silahsız ve barışçıl şekilde gösteri yapan sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'de İsrail'in sivilleri kasten hedef alarak şehit etmesinin 4. Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu vurgulanarak, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığının altı çizildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin de İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere aşırı güç kullanmasına tepki göstererek, "Her hafta silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanma vakalarına şahit oluyoruz." dedi.

Hüseyin, BM'nin tüm uyarılarına rağmen İsrail'in aldırış etmeden sivilleri hedef almayı sürdürdüğünü vurgulayarak, Filistinlileri şehit eden ve yaralayan sorumlu güvenlik güçlerinden hesap sorulması çağrısında bulundu.

"DÜPEDÜZ ŞOK EDİCİ"

Geçen hafta, 14 yaşındaki Muhammed Eyüp'ün İsrail keskin nişancısı tarafından şehit edilmesine de değinen Hüseyin, İsrailli güvenlik güçlerinden kaçarken vurulan bir çocuğun görüntüleri düpedüz şok edici." diye konuştu.

Hüseyin, "Bu günün sonunda, gelecek cuma, bir sonraki cuma ve bu sabah hayatta olan silahsız Filistinlilerin (günün sonunda) öldürülmesinden son derece endişeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ 

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Son Güncelleme: 27.04.2018 17:51
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BmİsrailHesapVERMEçağrısı
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