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BM'den İsrail'e çağrı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrailli yetkililere, işgal altında tuttukları bölgelerde Filistinlilerin yasal haklarına saygı duymaları ve Filistinlilere ait yapıların yıkımını durdurmaları çağrısında bulundu.

BM'den İsrail'e çağrı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrailli yetkililere, işgal altında tuttukları bölgelerde Filistinlilerin yasal haklarına saygı duymaları ve Filistinlilere ait yapıların yıkımını durdurmaları çağrısında bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:39
BM'den İsrail'e çağrı!
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 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, İsrailli yetkililere, işgal altında tuttukları bölgelerde Filistinlilerin yasal haklarına saygı duymaları ve Filistinlilere ait yapıların yıkımını durdurmaları çağrısında bulundu.
McGoldrick ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Batı Şeria'daki faaliyetlerinden sorumlu direktörü Scott Anderson, Filistinli yetkililerle birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Han el-Ahmar bölgesinde bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı bölgeyi ziyaret etti.
Heyet, Han el-Ahmar'da yaşayan Filistinli bedevilerle görüşerek sorunlarını dinledi.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Anderson, Han el-Ahmar sakinlerinin büyük bölümünü Filistinli sığınmacıların, özellikle de savunmasız Filistinli bedevilerin oluşturduğunu belirtti.
Bu sığınmacıların derme çatma evlerinin yıkılma ve yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Anderson, "Ev yıkımının insani etkisi şiddetli ve uzun ömürlüdür. Daha önceki örneklerde, bedevi toplulukların kentsel ortamlara taşınmasının sosyal ve ekonomik olarak uygulanabilir olmadığı belgelenmiştir." diye konuştu.
İSRAİL, FİLİSTİNLİLERE AİT YAPILARIN YIKIMINI DURDURMALI
BM İnsani Yardım Koordinatörü McGoldrick de Han el-Ahmar'daki durumu yakından takip ettiklerini ve gördüklerinden derin endişe duyduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"İsrailli yetkililere, işgalci güç olarak bölgede yaşayanların yasal haklarına saygı duymaları, Filistinlilere ait yapıların yıkımını durdurmaları ve Filistinli bedevi toplulukların yerini değiştirme planından vazgeçmeleri çağrısı yapıyoruz."
BM verilerine göre, yarısından fazlası çocuk 181 Filistinlinin yaşadığı Han el-Ahmar bölgesi sakinlerinin yüzde 95'i UNRWA'ya kayıtlı Filistinli sığınmacılardan oluşuyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 46 Filistinli bedevi topluluğu bulunuyor. Uzmanlar, İsrail'in bedevilere baskı uygulayarak onları zorla yerlerinden etmeyi ve bu bölgelere Yahudiler için yeni yerleşim alanları inşa etmeyi hedeflediğini belirtiyor.
İsrail İç Güvenlik Bakanlığından geçen ay yapılan yazılı açıklamada, 2017'de ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinli bedevilere ait 2 bin 220 evin yıkıldığı bildirilmişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

Son Güncelleme: 18.04.2018 21:46
Anahtar Kelimeler:
BmİsrailKudüsEvDOKUNMAYIN
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