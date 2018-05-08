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BM'den İran nükleer anlaşması açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü StephaneDujarric, AntonioGuterres'in İran nükleer anlaşmasını desteklediğini, önemli bir diplomatik başarı olarak gördüğünü ve anlaşmanın geliştirilmesine de açık olduğunu söyledi. 

BM'den İran nükleer anlaşması açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü StephaneDujarric, AntonioGuterres'in İran nükleer anlaşmasını desteklediğini, önemli bir diplomatik başarı olarak gördüğünü ve anlaşmanın geliştirilmesine de açık olduğunu söyledi. 

08 Mayıs 2018 Salı 06:38
BM'den İran nükleer anlaşması açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü StephaneDujarric, AntonioGuterres'in İran nükleer anlaşmasını desteklediğini, önemli bir diplomatik başarı olarak gördüğünü ve anlaşmanın geliştirilmesine de açık olduğunu söyledi. 

Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

İran ile varılan nükleer anlaşmanın bölgesel barış ve güvenliğe katkıda bulunduğunu ifade eden Dujarric, ''Genel Sekreter (AntonioGuterres), önemli bir diplomatik başarı olan İran nükleer anlaşmasını güçlü bir şekilde destekliyor ve üzerine eklemeler yapılarak geliştirilmesine de açık.'' dedi. 

Göreve geldiği günden beri  "tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelendirdiği İran ile yapılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çıkma niyetini sıkça dile getiren ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını veren ABD Başkanı Donald Trump, bu konudaki nihai kararını yarın açıklayacak.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 09:57
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