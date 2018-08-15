banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91912
ALTIN
235.678
DOLAR
6.1749
STERLİN
7.7043
EURO
6.9943
TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de
TBMM BAŞKANI YILDIRIM KKTC’DE
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
Atakan yarın Ankara’ya gidiyor
ATAKAN YARIN ANKARA’YA GİDİYOR
Serdarlı’nın kurtuluşu törenle kutlandı
SERDARLI’NIN KURTULUŞU TÖRENLE KUTLANDI
banner282
Flaş Haber
Plajda hırsızlık
Kapat

BM'den İdlib'deki 3 milyon sivil için uyarı

BM'den İdlib'deki 3 milyon sivil için uyarı

15 Ağustos 2018 Çarşamba 07:03
BM'den İdlib'deki 3 milyon sivil için uyarı

BM SURİYE İNSANİ YARDIM KOORDİNATÖRÜ PANOS MOUMTZİS: "İDLİB VE ÇEVRESİNDE SURİYE'NİN DİĞER BÖLGELERİNDE YAŞANANLARA BENZER ASKERİ BİR OPERASYON, SADECE 3 MİLYONDAN FAZLA İNSANIN HAYATININI TEHLİKEYE ATMAKLA KALMAZ, HAYAT KURTARAN İNSANİ YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASINI DA CİDDİ ETKİLER"
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye'de İdlib ve çevresinde olası bir askeri operasyonun en az 3 milyon sivilin hayatını tehlikeye atacağı uyarısını yaptı. 
Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, idlib ve Halep'te hafta sonu sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan ve çoğu çocuk ve kadın en az 116 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan "korkunç" saldırıları kınadı.
Panos Moumtzis, "İdlib ve çevresinde Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşananlara benzer askeri bir operasyon, sadece 3 milyondan fazla insanın hayatınını tehlikeye atmakla kalmaz, hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılmasını da ciddi etkiler." uyarısında bulundu. 
Sivillerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Moumtzis, Suriye'de tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara "barışçıl bir şekilde gerçek ve kapsayıcı" bir çözüm çağrısı yaptı. 
Moumtzis, daha önce İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda en az 2 milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı söylemişti.  

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 10:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan İranlı balıkçıları serbest bıraktı
Suudi Arabistan İranlı balıkçıları serbest bıraktı
Sisi'den Suudi Arabistan'a “sürpriz“ ziyaret
Sisi'den Suudi Arabistan'a “sürpriz“ ziyaret
Pentagon sözcüsüne “etik“ soruşturması
Pentagon sözcüsüne “etik“ soruşturması
Fas 34 yıl aradan sonra yeniden Afrika Telekomünikasyon birliğinde
Fas 34 yıl aradan sonra yeniden Afrika Telekomünikasyon birliğinde
BM'den Türkiye ve ABD'ye diyalog çağrısı
BM'den Türkiye ve ABD'ye diyalog çağrısı
Trump kulesi ve oteli'ne “çevre kirliliği“ davası
Trump kulesi ve oteli'ne “çevre kirliliği“ davası
Aquarıus gemisindeki 60 göçmen Fransa'ya gelecek
Aquarıus gemisindeki 60 göçmen Fransa'ya gelecek
Tesla, “Borsadan çekilme“ için komisyon kurdu
Tesla, “Borsadan çekilme“ için komisyon kurdu
Münbiç’te ortak devriyeye doğru
Münbiç’te ortak devriyeye doğru
Trump'tan eski yardımcısına hakaret
Trump'tan eski yardımcısına hakaret

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim