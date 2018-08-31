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BM'den İdlib Çağrısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA, İDLİB'DE ASKERİ BİR ÇATIŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ASTANA SÜRECİNİN GARANTÖRLERİNE DAHA FAZLA SÜRE VERİLMESİNİ İSTEDİ 

BM'den İdlib Çağrısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA, İDLİB'DE ASKERİ BİR ÇATIŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ASTANA SÜRECİNİN GARANTÖRLERİNE DAHA FAZLA SÜRE VERİLMESİNİ İSTEDİ 

31 Ağustos 2018 Cuma 06:38
BM'den İdlib Çağrısı

BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ STAFFAN DE MİSTURA, İDLİB'DE ASKERİ BİR ÇATIŞMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ASTANA SÜRECİNİN GARANTÖRLERİNE DAHA FAZLA SÜRE VERİLMESİNİ İSTEDİ 

"İDLİB GENELİNDE 2,9 MİLYON İNSAN YAŞIYOR. BU NEDENLE, YOĞUN NÜFUSLU BÖLGEDE AĞIR SİLAHLARI KULLANMAK KAÇINILMAZ OLDUĞUNDAN, TERÖRİSTLERLE SAVAŞMAK İÇİN HAKLI BİR GEREKÇE YOK" 

“HÜKÜMET (BEŞŞAR ESED REJİMİ) VE EL NUSRA'NIN KLOR GAZINI SİLAHA ÇEVİREBİLME KABİLİYETİNİN FARKINDAYIZ”

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin İdlib kentinde olası bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a daha fazla zaman verilmesi çağrısında bulundu.

Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde "kusursuz bir fırtınanın" yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu.

Bölgede yaşanan askeri hareketliliğe dikkati çeken Mistura, buradaki yaklaşan muhtemel bir çatışmanın Suriye'nin sınırlarının dışına taşma potansiyeli olduğuna işaret etti.

Mistura, İdlib'de 2,9 milyon sivilin yaşandığını, bunların 1,4 milyonunun zaten en az bir kez yerinden edildiğini, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin 2,1 milyonunun insani yardımlarla yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.

Aileleri de dahil sadece 10 bin El Nusra ve El Kaide terör örgütü mensubunun bölgede yaşadığını aktaran Mistura, "İdlib genelinde 2,9 milyon insan yaşıyor. Bu nedenle yoğun nüfuslu bölgede ağır silahları kullanmak kaçınılmaz olduğundan, teröristlerle savaşmak için haklı bir gerekçe yok." dedi.

Mistura, yoğun nüfuslu bölgelerde silahların ayrım gözetmeksizin sistematik olarak kullanılmasının savaş suçu sayılacağı uyarısını yaptı.

İdlib'de kimyasal saldırıların önüne geçilmesinin "hayati" olduğunu vurgulayan Mistura, "Hükümet (Beşşar Esed rejimi) ve El Nusra'nın klor gazını silaha çevirebilme kabiliyetinin farkındayız. Ama insanların konuşmadığı ise sarin gazı." dedi.

Mistura, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de büyük bir askeri çatışmayı önlemek üzere müzakereler yapmaları için daha fazla zaman verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE İLE İSTİŞARELERE DEVAM EDİYORUZ"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'de askeri gerginliğin tırmandırılmaması ve müzakerelere devam edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, sivil halkın daha güvenli bir alana geçici olarak tahliye edilmesini kolaylaştırmak için güvenli bir insani koridor açılması tavsiyesinde bulundu.

Bir soru üzerine Mistura, İdlib'e yakın bir tarihte saldırı yapılacağına dair kendisinin özel bir bilgiye sahip olmadığını ifade ederek, bölgedeki "en kötü senaryonun" önüne geçilmesi için "iki ana garantör" Türkiye ve Rusya ile istişarelere devam ettiği bilgisini paylaştı.

Mistura, daha önce 11-12 Eylül'de de Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre'de yapacağı toplantıların 10-11 Eylül'e alındığını kaydetti.

(AA/ID/GÜL)


Son Güncelleme: 31.08.2018 09:42
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