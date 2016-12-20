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20 Aralık 2016 Salı 09:26

BM'den Güney Sudan Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Güney Sudan'da nefret söylemini, tahrikleri ve şiddeti bitirmek için liderler üzerinde baskı oluşturulması ve silah ambargosu uygulanması için ivedi önlem alınmaması halinde ülkenin soykırıma sürükleneceğini ifade etti.

BM'den Güney Sudan Uyarısı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Güney Sudan'da nefret söylemini, tahrikleri ve şiddeti bitirmek için liderler üzerinde baskı oluşturulması ve silah ambargosu uygulanması için ivedi önlem alınmaması halinde ülkenin soykırıma sürükleneceğini ifade etti.

Ban, Güney Sudan'daki istikrarsızlığın bölgeyi tehdit ettiğini vurgulayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), tüm tarafların savaşma kabiliyetini azaltacak silah ambargosu koyması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, "Eğer başarısız olursak, Güney Sudan kitlesel vahşete doğru sürüklenecektir." dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien da dün BMGK'de yaptığı konuşmada, Güney Sudan'da nüfusun yarısının (6,1 milyon) insani yardıma muhtaç olduğunu, bu sayının 2017 yılında yüzde 20 ila 30 artmasının beklendiğini dile getirdi.

O'Brien, Güney Sudan'da şu anda 5 yaşın altındaki bir milyondan fazla çocuğun akut biçimde yetersiz beslendiğini ifade ederek bölgede bütün bunların önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

BM İnsan Hakları Konseyi soruşturma ekibi geçen hafta Güney Sudan'ın etnik bir iç savaşın eşiğinde olduğunu belirtmişti. BM Genel Sekreteri'nin Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Adama Dieng'in bölgeyi ziyaretinde Güney Sudan'da soykırım potansiyelinin arttığını gözlemlediği kaydedilmişti.

Güney Sudan'ın BM Büyükelçisinin Vekili Joseph Moum Malok ise Dieng'in soykırım ihtimaline ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak silah ambargosu ve çatışan taraflara yönelik yaptırım tehditlerini protesto etmişti.

Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. Anlaşmaya uygun kurulan geçici ulusal hükümet, 28 Nisan'da göreve başlamıştı.

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