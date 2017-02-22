BM'den 'Gıda Güvenliği' Uyarısı

"HIZLI NÜFUS ARTIŞI, EKONOMİK EŞİTSİZLİKLER, DOĞAL KAYNAKLAR İÇİN ARTAN BÜYÜK REKABET, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ARTAN ÇATIŞMALAR, KRİZLER VE DOĞAL AFETLER, GÖÇ VE İSRAF DÜNYA GIDA SİSTEMLERİNİ ETKİLEYEN EĞİLİMLER OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hızlı nüfus artışı, ekonomik eşitsizlikler, doğal kaynaklar için artan büyük rekabet, iklim değişikliği, artan çatışmalar, krizler ve doğal afetler, göç ve israfın dünya gıda sistemlerini etkileyen eğilimler olarak öne çıktığını duyurdu.

Merkezi Roma'da bulunan FAO, "Gıda ve Tarımın Geleceği: Eğilimler ve Meydan Okumalar” başlıklı raporunu açıkladı.

Rapora göre, son 30 yılda küresel açlığın sona erdirilmesi için çok ciddi ve önemli mesafe alındı. Buna rağmen gıda üretiminin genişlemesi ve ekonomik büyüme, çoğu kez doğal çevre üzerinde ağır maliyetleri de beraberinde getirdi. Yeryüzündeki ormanların neredeyse yarısı yok oldu, yer altı kaynak suları hızlıca tükendi, biyolojik çeşitlilik de aşındı. Dünya nüfusu 2050 yılına kadar yaklaşık 10 milyar insana ulaşması beklenirken, ekonomik büyümenin makul seviyede gerçekleştiği bir senaryoda bu nüfus artışı tarımsal üretime talebi yaklaşık yüzde 50 arttıracak.

"2030'DA 600 MİLYONDAN FAZLA İNSAN HALA YETERSİZ BESLENİYOR OLACAK"

İnsanların büyük bölümü daha az tahıl tüketecek ve daha çok et, meyve, sebze ve işlem görmüş gıda yiyecek. Bu da daha çok ormanın yok edilmesi, toprak aşınması ve sera gazı emisyonuna yol açacak. Bu eğilimlerin yanı sıra dünyanın değişen iklimi ilave güçlükler de doğuracak. İklim değişikliği gıda üretimini her anlamda etkileyecek.

Gıda sistemlerine düzenleme getirilmez ve yeni yatırımlar yapılmazsa çok sayıda insan 2030 yılında açlıkla mücadele edecek. Yoksul yanlısı kalkınma, eşitsizliği azaltma ve savunmasız insanları koruma yolunda ilave teşvik çabaları olmadan 2030 yılına gelindiğinde 600 milyondan fazla insan hala yetersiz besleniyor olacak.

Gıda güvenliğini sağlamak için tarım ve tarımsal gıda sistemlerine daha fazla yatırım yapılması, inovasyonun teşvik edilmesi, sürdürülebilir üretimin artırılmasının desteklenmesi, su kıtlığı ve iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele için araştırma ve geliştirmeye daha fazla harcama yapılması gerekiyor.

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çiftçileri şehirdeki pazarlara bağlayacak gıda arz zincirleri oluşturulmalı, bunu yaparken de fiyatlama politikası ve sosyal koruma programları gibi tüketicilerin makul fiyatlarda besleyici ve güvenli gıdaya ulaşımını teminat altına alan önlemler hayata geçirilmelidir.

"REKABET GIDA SİSTEMLERİNİ ETKİLİYOR"

Hızlı nüfus artışı, ekonomik eşitsizlikler, doğal kaynaklar için artan büyük rekabet, iklim değişikliği, tarımsal verimliliğin sabit seviyelerde seyretmesi, artan çatışmalar, krizler ve doğal afetler, artan göç, israf, gıda ve beslenme güvenliğine cevap veren yeni uluslararası yönetim mekanizmaları dünya gıda sistemlerini etkileyen eğilimler olarak öne çıkıyor.

Artan talebi karşılamak için tarımsal verimliliğin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, sürdürülebilir doğal kaynak altyapısının sağlama alınması, doğal afetlerin şiddetlenmesi ve iklim değişikliğine hitap etmek, şiddetli yoksulluğun bitirilmesi ve eşitsizliğin düşürülmesi, açlığın ve her çeşit yetersiz beslenmenin bitirilmesi, gıda sistemlerini daha etkili, kapsayıcı ve dayanıklı hale getirmek, kırsal alanlarda gelir kazanma imkanlarını geliştirmek ve göçün ana sebeplerine hitap etmek, çatışmalar, afetler ve uzayıp giden krizlere karşı dayanıklılık tesis etmek, dünya gıda sistemine meydan okuyan eğilimler olarak dikkati çekiyor.