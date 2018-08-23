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BM'den Gazze uyarısı

BM'den Gazze uyarısı

23 Ağustos 2018 Perşembe 06:57
BM'den Gazze uyarısı

BM SİYASİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCISI ROSEMARY DİCARLO: "GAZZE'DE YENİ BİR SAVAŞ TEHDİTİ VAR VE İNSANİ DURUM, İSRAİL'İN BÖLGEDE UYGULADIĞI KISITLAMALAR NEDENİYLE GİTGİDE DAHA DA KÖTÜ BİR HAL ALIYOR"
 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze Şeridi'nde yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, BMGK'da yapılan Ortadoğu görüşmelerinde konuşma yaptı.

DiCarlo, "Gazze'de yeni bir savaş tehditi var ve insani durum, İsrail'in bölgede uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle gitgide daha da kötü bir hal alıyor." diye konuştu.

Bölgeye insani yardım ulaştırılması noktasında hiçbir siyasi ya da güvenlik bahanesinin sunulmaması gerektiğini belirten DiCarlo, "Uluslararası toplum, Gazze'deki krize bir çözüm arayışında. Biz de İsrail işgali ve iki devletli çözüm bağlamında çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 23.08.2018 10:25
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