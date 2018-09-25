BM'den “Erdoğan-Guterres Görüşmesi“ Açıklaması

BM: "GENEL SEKRETER VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SURİYE'DEKİ DURUMU GÖRÜŞTÜLER. GENEL SEKRETER, İDLİB'DE SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ BİR BÖLGE OLUŞTURMAK İÇİN 17 EYLÜL'DE İMZALANAN ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI"



"GENEL SEKRETER, TÜRKİYE'NİN 3,5 MİLYONDAN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI VE BM İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ MÜKEMMEL İŞBİRLİĞİNE ÖVGÜDE BULUNDU"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye'deki gelişmeleri görüştüğü ve Guterres'in Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin vardığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.



BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.'' ifadeleri kullanıldı.



