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21 Aralık 2016 Çarşamba 07:08

BM'den "Duterte Yargılansın" İsteği

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el-Hüseyin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Davao kenti belediye başkanıyken bazı şüphelileri öldürdüğü itirafının cinayet suçu teşkil ettiğini söyledi.

BM'den 'Duterte Yargılansın' İsteği
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BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ HÜSEYİN, FİLİPİNLİ YETKİLİLERDEN DEVLET BAŞKANI DUTERTE'NİN "GEÇMİŞTE SUÇLULARI ÖLDÜRDÜĞÜ" İTİRAFI NEDENİYLE YARGILANMASINI İSTEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad el-Hüseyin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Davao kenti belediye başkanıyken bazı şüphelileri öldürdüğü itirafının "cinayet" suçu teşkil ettiğini söyledi.

ABS-CBN kanalının haberine göre, BM Yüksek Komiseri, Duterte'nin belediye başkanıyken bazı şüphelileri bizzat öldürdüğü açıklamasının, Filipinler Anayasası'nın 3. maddesinde yer alan hakların ihlali anlamına geldiğini söyledi.

El-Hüseyin, Duterte'nin anlattığı şekliyle şüphelileri öldürmesinin yaşam hakkı, şiddet ve zorbalıktan muafiyet, kanuni prosedür ve adil yargılanma, kanun önünde eşit koruma ve masumiyet karinesi gibi uluslararası insan haklarının da ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Duterte'nin başkalarını kendi izinden gitmeye çağırarak şiddete azmettirme suçunu da işlemiş olabileceğini ifade eden Hüseyin, Filipinli yetkilileri Duterte hakkında cinayet soruşturması açarak hukukun egemenliği ilkesini korumaya ve yürütmeden bağımsızlıklarını göstermeye çağırdı.

BM Yüksek Komiseri El-Hüseyin, "Duterte'nin belediye başkanıyken yaptığını itiraf ettikleri, kesinlikle cinayet anlamına gelir. Biri açıkça katil olduğunu itiraf ettiğinde işleyen bir hukuk sisteminin soruşturma ve hukuki süreç başlatmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 14 Aralık'ta, "Davao belediye başkanıyken geceleri Davao çevresinde motosikletle dolaştığını ve şüphelileri bizzat öldürdüğü" açıklamasını yapmıştı.

Devlet başkanlığı koltuğuna 30 Haziran'da oturan Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte'nin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermesi sonucu binlerce şüpheli, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

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