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26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20

BM'den Doğu Guta Açıklaması

Birleşmiş Milletler, Suriye'de ateşkese rağmen Doğu Guta'da sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarının endişe verici olduğunu bildirdi.

BM'den Doğu Guta Açıklaması
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BM: "ATEŞKESE RAĞMEN DOĞU GUTA'DA SİVİLLERİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN HAVA SALDIRILARI ENDİŞE VERİCİ"

Birleşmiş Milletler, Suriye'de ateşkese rağmen Doğu Guta'da sivillerin ölümüne neden olan hava saldırılarının endişe verici olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada, Doğu Guta'da, gıda ve ilaç gibi insani yardıma muhtaç 400 bin kişinin durumundan endişe duyulduğu ifade edildi.

İdlib çevresinde yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampların olduğu bölgede çatışmaların arttığına dikkat çekilen açıklamada, çatışmalar nedeniyle insani yardımların ulaştırılmasının engellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ateşkese rağmen Doğu Guta'da sivillerin ölümüne neden olan hava saldırıları endişe verici" ifadesi kullanıldı.

BM'den yapılan açıklamada, binlerce sivilin çatışmalar sebebiyle sıkışıp kaldığı Rakka'da ise nisan ayından beri 202 binden fazla kişinin yerinden edildiği aktarıldı.

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu açıklamıştı.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.

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