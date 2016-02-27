BM'den Batılı Ülkelere "Sığınmacılar İçin Kapıları Açın" Çağrısı

GENEL SEKRETER BAN: - "TÜRKİYE ZATEN 2,6 MİLYONDAN FAZLA SIĞINMACIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. TÜM ÜLKELERE

SORUMLULUĞU PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHU İÇİNDE KAPILARINI AÇIK TUTMA VE YASAL SÜRECİ İŞLETEREK SIĞINMACILARI KABUL ETME ÇAĞRISI YAPIYORUM"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Balkan ülkeleri başta olmak üzere Batılı ülkelere, Suriyeli sığınmacılar konusunda sorumluluklarını yerine getirme ve kapıları açık tutma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ban, sığınmacıların Balkan rotasında bulunan ülkeler Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Makedonya'nın sığınmacılara giderek artan şekilde sınırlamalar uygulamasından endişe ettiğini, bunların uluslararası anlaşmalar ve buna ilişkin protokollerle çeliştiğini belirtti.

Ban, sığınmacıların Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine giden yolculuklarının da azalmadan sürdüğünü kaydetti.

Sınırların kapatılmasının Yunanistan'daki durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Ban, Avrupa ülkelerindeki stresin de farkında olduklarına işaret etti. Ban, "Türkiye zaten 2,6 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Tüm ülkelere sorumluluğu paylaşma ve dayanışma ruhu içinde kapılarını açık tutma ve yasal süreci işleterek sığınmacıları kabul etmeleri çağrısı yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde sığınmacıların çoğunluğunun, gelişmekte olan ülkelerce misafir edildiğini bildiren Ban, küresel ölçekte bu sorumluluğun paylaşılmasını istedi.

Avrupa Birliği ülkeleri, Suriyeli sığınmacıların Türkiye'den çıkışının engellenmesi için uzun süredir Türkiye'ye baskı yapıyor. Bu amaçla NATO gemilerinin Ege denizinde göçmenlerin geçişini caydırma için devriye gezeceği açıklanmıştı.