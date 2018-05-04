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BM'den Arakanlı Müslümanlara 8,3 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar ve ev sahibi halkın desteklenmesi için 8,3 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

BM'den Arakanlı Müslümanlara 8,3 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar ve ev sahibi halkın desteklenmesi için 8,3 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:29
BM'den Arakanlı Müslümanlara 8,3 Milyon Dolarlık Yardım Çağrısı!

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar ve ev sahibi halkın desteklenmesi için 8,3 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, "FAO, halihazırda korunmasız konumdaki topluluğu daha da büyük bir riske sokacak kasırga sezonu ve muson yağmurlarının başlangıcında Bangladeş'teki yaklaşık 1,2 milyon Arakanlı Müslüman mülteci ve ev sahibi nüfus için 8,3 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattı." ifadeleri yer aldı.

Cox Bazar'da yerel nüfusun iki katı oranında yaklaşık 900 bin mülteci bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu denli büyük bir nüfusun zaten doğal kaynak, yiyecek, yakıt ve iş konusunda mücadele eden ev sahibi halkın üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen FAO'nun Bangladeş'teki Acil Durum Koordinatörü Peter Agnew, "Herkese yetecek kadar iş ve kaynak yok. Bu sebeple insanların geçimlerini eski haline döndürmek ve artan sosyal gerginliği hafifletmek için fırsatlar oluşturmamız gerekiyor. Aksi takdirde yakında kriz içinde ek bir kriz daha meydana gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yiyecek fiyatlarının arttığı, günlük yevmiyenin 6 dolardan 2 dolara kadar indiği, yakacak ve yiyecek için çok şiddetli bir mücadele olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu durumun ev sahibi toplum için zorluk oluşturduğu belirtildi.

FAO'nun bugüne kadar 2018 yılı için acilen gerekli olan 9,8 milyon doların yalnızca 1,5 milyon dolarını elde ettiği vurgulanan açıklamada, "FAO, korunmasız nüfusun geçim kaynaklarını iyileştirmek ve korumak, sosyal gerginliği yatıştırmak, uzun vadede çevrenin ıslahı ve tarımsal üretim çabalarını iyileştirmeyi sağlamak için yardım çağrısında bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 04.05.2018 19:30
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BmArakan8.3MilyonDolarYardımı
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