banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93281
ALTIN
250.718
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.4161
EURO
7.5091
İçki hırsızı yakalandı
İÇKİ HIRSIZI YAKALANDI
Bir bu eksikti
BİR BU EKSİKTİ
Çocuklar bıçaklı kavga yapıyor
ÇOCUKLAR BIÇAKLI KAVGA YAPIYOR
Lefkoşa’da Bonzai operasyonu
LEFKOŞA'DA BONZAİ OPERASYONU
banner282
Flaş Haber
Bir bu eksikti
Kapat

BM'den ABD'ye Tepki!

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ ZEYD RAAD EL HÜSEYİN:

BM'den ABD'ye Tepki!

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ ZEYD RAAD EL HÜSEYİN:

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:52
BM'den ABD'ye Tepki!

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ ZEYD RAAD EL HÜSEYİN: "ABD'NİN BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERLİĞİNE YAPTIĞI YARDIMLARI KESMESİ ÖLÜMCÜL DEĞİL. OFİSİM HER ŞEYE RAĞMEN AYAKTA KALACAK" 
 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un açıklamalarına tepki göstererek, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünmek oldukça garip." dedi.
31 Ağustos'ta 4 yıllık görev süresi dolacak Hüseyin, BM Cenevre Ofisi'nde son kez gazetecilerin karşısına çıktı.
BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Derneğinin (ACANU) organize ettiği basın toplantısında konuşan Hüseyin, dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları konularına değindi.
Son iki günde yayımladıkları "Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara Myanmar ordusunun soykırım yaptığına" ilişkin rapor ve "Yemen'de, hükümet, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı kişilerin savaş suçu işlediğine" dair rapordan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin, Nikaragua ve Venezuela ile Himalayalar'da bulunan Keşmir bölgesinde de benzer çalışmalar yapılacağını aktardı.
ABD'YE TEPKİ
Hüseyin, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, geçen hafta yaptığı "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin üslubunu değiştirmesi gerektiği" ve "ABD'nin komiserliğe yardımını keseceği" açıklamasına tepki gösterdi.
Hüseyin, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu düşünmek oldukça garip. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın böyle şeyler konuşması da oldukça garip. Tabii ki üye ülkelerden herhangi birinin (BM'ye) maddi yardımlarını kesmesi iyi bir şey değil." dedi.
ABD'nin İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine yardımının kesmesinin "ölümcül" olmadığını vurgulayan Hüseyin, her şeye rağmen kurumunun ayakta kalmaya devam edeceğini ifade etti.
Hüseyin, diğer ülkeleri ABD'nin izlediği yoldan gitmemeye davet ederek ülkelerin sağladığı yardımların zincirleme kesilmesi durumunda BM'nin ve diğer uluslararası kuruluşların çökeceği uyarısında bulundu. 
Suriye'deki insan haklar ihlallerine de değinen Hüseyin, hak ihlali yapanların mutlaka adalet önünde hesap vermesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.
Öte yandan, AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görev süresi dolan Hüseyin, BM çatısı altında başka bir görevde yer almayacak. 
BM Genel Kurulu, 10 Ağustos'ta Şili'nin eski devlet başkanı Michelle Bachelet'nin Hüseyin'in yerine Cenevre merkezli BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine atanmasını onaylamıştı.
 

Son Güncelleme: 29.08.2018 22:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin kadınların emeklilik yaşını düşürdü
Putin kadınların emeklilik yaşını düşürdü
Almanya, Yeni Siber Güvenlik Ajansı Kurdu
Almanya, Yeni Siber Güvenlik Ajansı Kurdu
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Salgını
Yunanistan'da Batı Nil Virüsü Salgını
Kanada’dan “Arakan“ Çağrısı
Kanada’dan “Arakan“ Çağrısı
Hamaney'den Nükleer Anlaşmadan Çekilme Uyarısı
Hamaney'den Nükleer Anlaşmadan Çekilme Uyarısı
Fransız ve İngiliz balıkçılar arasında deniz tarağı savaşı
Fransız ve İngiliz balıkçılar arasında deniz tarağı savaşı
Alkollü araç kullanan Fransız belediye başkanı gözaltına alındı
Alkollü araç kullanan Fransız belediye başkanı gözaltına alındı
Yunanistan'da
Yunanistan'da "göçmen Kaçakçılığı" Operasyonu
Rusya’da Şangay İşbirliği Örgütü Ülkeleriyle Askeri Tatbikat
Rusya’da Şangay İşbirliği Örgütü Ülkeleriyle Askeri Tatbikat
Etiyopya'daki Etnik Çatışmalarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Etiyopya'daki Etnik Çatışmalarda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim