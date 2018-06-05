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BM'den ABD'ye: “Çocukları ailelerinden ayırmayın“

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetimine çağrıda bulunarak, Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını

BM'den ABD'ye: “Çocukları ailelerinden ayırmayın“

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetimine çağrıda bulunarak, Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını

05 Haziran 2018 Salı 14:39
BM'den ABD'ye: “Çocukları ailelerinden ayırmayın“

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetimine çağrıda bulunarak, Meksika sınırını geçen göçmen ailelerin çocuklarını "ebeveynlerinden ayırma politikasından" derhal vazgeçilmesini istedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü RavinaShamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yasa dışı göçü önlemek" için getirdiği "sıfır tolerans politikasından" derin endişe duyduklarını söyledi.
Sözcü Shamdasani, ABD'deki sivil toplum kuruluşlarından elde ettikleri bilgilere göre geçen ekimden bu yana Meksika sınırından geçen yüzlerce çocuğun ailelerinden koparıldığını, bunların içinde 1 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.
"ABD derhal bu uygulamayı durdurmalıdır." çağrısında bulunan Shamdasani, çocukların ailelerinden ayrılmasının zalimlik olduğunu dile getirdi.
Shamdasani, uygulamanın aile hayatına yasadışı müdahale anlamına geldiğinin altını çizerek çocuk haklarının ciddi ölçüde ihlal edildiği uyarısında bulundu.

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Shamdasani, göçmenlerin gözaltına alınması ve ailelerin parçalanmasının "caydırıcı bir unsur " olarak kullanılmasının insan hakları standartları ve ilkelerine ters düştüğüne vurgu yaparak şunları kaydetti:
"Çocuklar, kendileri veya ebeveynlerinin sığınma durumuyla ilgili nedenler yüzünden asla gözaltına alınmamalıdır. Gözaltı, hiçbir zaman çocuğun yararına değildir ve bu her zaman çocuk hakları ihlali anlamına gelir."
Shamdasani, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenlerin çoğunlukla ülkelerindeki şiddet ve güvensizlik ortamından kaçan Honduras, Guatemala ve El Salvadorlulardan oluştuğunu sözlerine ekledi.
ABD'de çoğu Meksikalı yaklaşık 11,2 milyon kaçak göçmenin yaşadığı biliniyor. ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını ifade etmişti.
 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 17:51
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