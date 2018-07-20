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BM'den 140 bin Suriyeli için “güvenli geçiş“ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalardan dolayı yerinden edilen 140 bin sivilin bölge dışına güvenli geçişi, acil insani yardım, koruma ve barınak sağlanması çağrısında bulundu.

BM'den 140 bin Suriyeli için “güvenli geçiş“ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalardan dolayı yerinden edilen 140 bin sivilin bölge dışına güvenli geçişi, acil insani yardım, koruma ve barınak sağlanması çağrısında bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 12:16
BM'den 140 bin Suriyeli için “güvenli geçiş“ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin güneybatısındaki çatışmalardan dolayı yerinden edilen 140 bin sivilin bölge dışına güvenli geçişi, acil insani yardım, koruma ve barınak sağlanması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Andrej Mahecic, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, yılın ilk 6 ayında komşu ülkelerdeki Suriyelilerden sadece 13 bininin ülkelerine dönebildiğine dikkati çekti.
Aynı dönem içinde Suriye içinde yerinden edilmiş 750 bin kişinin de Halep, Humus, Hama, Şam kırsalı, Suriye'nin güneybatı ve kuzeydoğudaki evlerine dönebildiğini aktaran Mahecic, BMMYK'nin evlerine dönen Suriyelilere insani yardımını sürdüreceğini ifade etti.
"BMMYK, Suriye'deki tüm tarafları, ülkenin güneyinde son dönemde yaşanan çatışmalardan dolayı yerlerinden olan sivilleri korumaya ve onlara güvenli geçiş sağlamaya çağırıyor." diyen Mahecic, ülkenin güneybatısındaki çatışmalardan dolayı yerinden edilen ve kapana kısılan 140 bin sivile bölge dışına güvenli geçiş, acilen insani yardım, koruma ve barınak sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Mahecic, Beşşar Esed rejimi ve Rus makamlarının Suriyeli sivillerin evlerine dönüşünü sağlamak amacıyla kurmayı planladığı merkezle ilgili ayrıntılı bilgileri olmadığını söyledi. 
Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
 

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Son Güncelleme: 20.07.2018 15:37
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