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"BM: “Arakanlı Müslümanların Dönüşü İmkansız Değilse Bile Çok Zor“

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacı kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi,

"BM: “Arakanlı Müslümanların Dönüşü İmkansız Değilse Bile Çok Zor“

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacı kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi,

03 Temmuz 2018 Salı 12:23
"BM: “Arakanlı Müslümanların Dönüşü İmkansız Değilse Bile Çok Zor“

Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlı sığınmacı kampını ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, "Şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor." dedi.

Grandi, kampları ziyareti sırasında BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) resmi Facebook hesabından yapılan canlı yayında izlenimlerini paylaştı.

Bölgedeki kampları krizin yeni başladığı esnada geçen sene eylül ayında ziyaret ettiğini anımsatan Grandi, "Burası dünyada en fazla sığınmacının en yoğun olarak yaşadığı kamp." değerlendirmesini yaptı.

Grandi, kamptaki bir okulu ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "Kamplardaki okullarda organize bir eğitim sistemi yok. Öğrenciler günde sadece 2 saat matematik ve İngilizce dersi alabiliyor ve 6 ila 9 yaşındaki çocuklar aynı dersliklerde eğitim görüyor." diye konuştu.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’in dün Cox's Bazar’da bulunan mülteci kampını ziyaret ettiğini hatırlatan Grandi, Dünya Bankasının buraya mülteci ve yerel halkın eğitimi için büyük bir yardım yapacağını söyledi. Bu yardımların etkili bir şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Grandi, "Buradaki çocukların kayıp nesil olmasına izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Grandi, geçen yıl bölgeyi ziyaret ettiğinde birçok kadının büyük bir travma içinde ve konuşamayacak halde olduğunu vurgulayarak, “Bence bu travma hali halen devam ediyor. Fakat insanlar buraya biraz daha yerleşti. Buradaki sorunları çözmek için daha fazla vakitleri var. Burası dünyanın en büyük mülteci kampı, bu sorunların sürekli gündemde olması lazım.” dedi.

Kamplardaki nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocukların da geçen seneye nazaran daha neşeli bulduğunu söyleyen Grandi, sığınmacı çocuklara umut olunması çağrısında bulundu.

Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi gerektiğine dikkati çeken Grandi, "Buradaki insanların birçok eksiği var. Buna rağmen tek istedikleri başta vatandaşlık olmak üzere haklarını geri almak." dedi.

"ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN GERİ DÖNÜŞÜ İMKANSIZ DEĞİLSE BİLE ÇOK ZOR"

Grandi, Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için BM ve diğer kuruluşların mesai harcadığını belirterek, "Ancak şu an Myanmar'da kat edilen yol çok yetersiz. İnsanlar bu şartlarda evlerine geri dönemez. Arakanlı Müslümanların geri dönüşü imkansız değilse bile çok zor." ifadelerini kullandı.

Arakanlıları ülkesine kabul eden Bangladeş hükümeti ve halkına da misafirperverlikleri için teşekkür eden Grandi, Bangladeş'in sığınmacılar ve göç konusunda çabalarıyla Batılı ve ekonomisi güçlü devletlere ders verdiğini dile getirdi.

BMMYK Bangladeş Sorumlusu Kevin Allen de Cox's Bazar’daki kampın dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna sahip olmasına rağmen faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Allen, “Burada yaklaşık 200 bin insan sel riskiyle karşı karşıya fakat BM ve diğer yardım kuruluşları onları güvende tutmak için gerekli çalışmaları yürütüyor.” diye konuştu.

Allen, yürütülen çalışmalarda mültecilerin de istekleri ve arzularının da göz önüne alınması gerektiğini belirterek, mültecilerle yardım kuruluşlarının el ele verdiği takdirde bütün sorunları aşabileceklerini söyledi.

 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 15:31
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