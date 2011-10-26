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BM: ABD Küba ambargosunu kaldırsın

BM Genel Kurulu, ABD'nin 49 yıldır Küba'ya uyguladığı ambargoyu kaldırmasını bir kez daha istedi

BM: ABD Küba ambargosunu kaldırsın

BM Genel Kurulu, ABD'nin 49 yıldır Küba'ya uyguladığı ambargoyu kaldırmasını bir kez daha istedi

26 Ekim 2011 Çarşamba 14:58
BM: ABD Küba ambargosunu kaldırsın
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193 üyeli BM Genel Kurulunda Küba tarafından hazırlanan karar tasarısı, 186 üye ülkenin ''evet'' oyu kullanmasıyla kabul edildi.

Karar tasarısına sadece ABD ve İsrail ''hayır'' oyu verirken, Palau, Marşal Adaları ve Mikronezya çekimser oy kullandı. Kararda, ABD'nin Küba'ya karşı uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun kaldırılması talep edildi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba'ya yönelik politikasında esnekliğe gitmediğini belirterek ABD'nin 49 yıldır ülkesine uyguladığı ambargonun 975 milyar dolarlık ekonomik zarara neden olduğunu belirtti.

'AMBARGO BM'NİN KONUSU DEĞİL' ABD temsilcisi Ronald Godard ise ABD'nin ülkelerle olan ikili ilişkilerinin ve Küba'ya uyguladığı ambargonun BM Genel Kurulunun konusu olmaması gerektiğini belirterek, ABD'nin Küba'da ''demokratik, insan haklarına ve özgürlüklere saygı duyan bir ortam görmeyi hedeflediğini'' söyledi.

Godard Küba'ya uyguladıkları ambargonun gıda, ilaç gibi önemli malzemeleri kapsamadığını da belirtti. Küba, 1992 yılından bu yana, ABD ambargosunun kaldırılması istemiyle BM Genel Kuruluna başvuruyor, her defasında Genel Kurul tarafından kabul edilen karar tasarısının bağlayıcı niteliği bulunmuyor.

Son Güncelleme: 26.10.2011 14:58
Anahtar Kelimeler:
ABDABAmbargoKüba
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