Blue Origin Yörünge Altı Uçuşlara Gelecek Yıl Başlıyor...

Amerikan uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in, New Shepard aracıyla yörünge altı ticari uçuşlara gelecek yıl başlayacağı bildirildi.

Space.com'un haberine göre, Blue Origin'in Başkan Yardımcısı RobMeyerson, Amazon İnternet Hizmetleri Sektörü Zirves'nde New Shepard aracına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Aracın, Teksas'ın batısında deneme sahasındaki uçuşunun videosunu izlettiren Meyerson, New Shepard ile yörünge altına yolcu taşımaya yakında başlamayı planladıklarını ve 2019'da ticari uçuşların biletlerini satışa sunmayı ümit ettiklerini söyledi.



Meyerson biletlerin öngörülen fiyatları konusunda ise açıklama yapmadı.Uzay yolculuğu düzenlemek amacıyla kurulan bir diğer şirket Virgin Galactic, bu uçuşlar için ön satış yapmaya başlamıştı. Şirketin bugüne kadar yörünge altı uçuş için depozit yatıran en az 700 müşterisi bulunuyor.Yörünge altı uçuşlarda, yerden binlerce kilometre yüksekliğe çıkılması ve yolculara birkaç dakikalığına yer çekimsiz ortam sunulması planlanıyor.