BKP Halkı Sendikal Platform Mitingine Çağırdı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), halkı, Sendikal Platform tarafından Pazartesi günü meclis önünde düzenlenecek mitinge katılmaya çağırdı.

BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşik Kıbrıs Partisi’nin, Sendikal Platform tarafından 31 Ekim Pazartesi günü meclis önünde düzenlenecek mitinge katılarak destek

vereceğini belirterek, “ülkesini seven ve çocuklarına yaşayabilecekleri bir ülke bırakmak isteyen tüm Kıbrıslı Türkler, özgürlük ve barış için bir araya gelerek güçlerini birleştirmeli, 31 Ekim’de meclis

önünde toplanarak rejime karşı mücadeleyi sokakta büyütmelidir” dedi.

Korkmazhan, açıklamasında hükümete ve Türkiye’deki AK Parti’ye karşı eleştiriler de yöneltti.