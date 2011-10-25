BKP; Geçitkale,İskele,Derince ve Bölge Köylerini Ziyaret Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), köy ziyaretleri çerçevesinde Geçitkale, İskele, Derince ve bölge köylerini ziyaret etti.

BKP Genel Sekreteri İzzet İzcan başkanlığında İskele ve Mağusa İlçe Örgütü yetkililerinden oluşan BKP heyeti ziyaretlerde, halkın sorunlarını dinleyerek, son siyasi gelişmeler hakkında BKP’nin görüşlerini aktardı.

BKP açıklamasına göre, İzcan ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, ülkede büyük bir ekonomik kriz bulunduğunu, hayvancı, çiftçi, işçi, kamu görevlisi, tüm halkın gittikçe daha çok yoksullaştığını savunarak, “UBP Hükümeti’nin ülkeyi yangın yerine çevirdiğini” iddia etti.



Kıbrıs müzakerelerinde liderlerin; AB, ekonomi ve yönetim başlıklarında kısmi ilerlemeler sağladığını, ancak özlü konularda görüş ayrılıkları bulunduğunu kaydeden İzcan, “New York zirvesinden beklentimiz, BM’nin daha aktif bir rol üslenerek, var olan görüş ayrılıkları üzerinde taraflara anlaşmaları için yardımcı olmasıdır. BKP olarak, New York zirvesinde tarafların görüş ayrılıklarını gidermelerini, özlü konularda anlaşmalarını ve 2012 Haziranı’ndan önce kapsamlı çözüme varmalarını istiyoruz” dedi.