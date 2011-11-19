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BKP Birleşik Faiz ve Faizden Faiz Yasasının İptalini İstedi

Faiz ve faizden faiz yasasının iptal edilmesini talep etti

BKP Birleşik Faiz ve Faizden Faiz Yasasının İptalini İstedi

Faiz ve faizden faiz yasasının iptal edilmesini talep etti

19 Kasım 2011 Cumartesi 12:12
BKP Birleşik Faiz ve Faizden Faiz Yasasının İptalini İstedi
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) on binlerce insanı mağdur ettiğini savunduğu birleşik faiz ve faizden faiz yasasının iptal edilmesini talep etti.

BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, “dönemin CTP-DP hükümetinin birleşik faiz ve faizden faiz uygulamalarını yasalaştırması ile topluma büyük bir darbe vuruldu ve on binlerce insanımız bankaların rehinesi durumuna düştüğünü” savunarak, banka sahiplerinin önemli bir bölümünün bankacılık değil, tefecilik yaptığını iddia etti.

Korkmazhan, yaptığı yazılı açıklamada, “ülkeyi yönettiğini söyleyenler, açıkça tefecilik yapan bankaları koruyup kolluyor ve teşvik de ediyor. Bu durum mafyalaşmaya, kara para aklama ortamına ve her türlü adaletsizliğe zemin hazırlıyor. Bazı siyasiler, insanların evlerini, iş yerlerini, araçlarını haczeden tefeci bankaların yönetimlerinde bulunuyor. Birleşik faiz ve faizden faiz yasalarının kaldırılmamasının, tefeciliğin ve mafyalaşmanın önüne geçilmemesinin en büyük nedeni ranttan nemalanan siyasilerdir” görüşlerini ileri sürdü.

Son Güncelleme: 19.11.2011 12:12
Anahtar Kelimeler:
YasaFaizBkpIptal
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