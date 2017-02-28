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28 Şubat 2017 Salı 12:30

"Bizi affet Gustavito"

El Salvador'da hayvanat bahçesindeki kafesinde saldırıya uğrayan su aygırının ölümü, halk arasında büyük tepki yarattı.Kaynak: EL SALVADOR GUSTAVİTO'YA AĞLIYOR

'Bizi affet Gustavito'
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 Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da hayvanat bahçesindeki kafesinde saldırıya uğrayan su aygırının ölümü, halk arasında büyük tepki yarattı.

Başkent San Salvador'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi yetkilileri, halk tarafından çok sevilen 16 yaşındaki su aygırı Gustavito'nun perşembe gecesi kafesine giren kişilerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Saldırı, ertesi sabah kafesine giren bakıcılarının Gustavito'nun garip davrandığını fark etmesiyle anlaşıldı. Yemek yemeyen ve kafesindeki suni gölden çıkmayan su aygırını muayene eden veterinerler, Gustavito'nun balta, kesici aletler, metal çubuklar ve sopalarla saldırıya uğradığını ve ağır yaralandığını belirledi.

Boynunda ve yüzünde derin kesikler tespit edilen Gustavito, hayvanat bahçesi yetkilileri ve veterinerlerin tüm çabalarına rağmen pazar gecesi öldü.

Guatemala'da doğan ve 2004'te El Salvador'daki Hayvanat Bahçesi'ne getirilen Gustavito'nun ölümü, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Sosyal medyada "Bizi affet Gustavito" etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

Hayvanseverler, hayvanat bahçesinin kapısına Gustavito için çiçekler bıraktı.

Hayvanat bahçesi önünde işportacılık yapan Martin Castillo, tepkisini "Her gün cinayetlere tanık oluyoruz. İnsanları sinek gibi öldürüyorlar. Şimdi de kafesindeki masum bir hayvana saldırdılar. Hayvanın tek suçu, çocuklarımızı mutlu etmekti." sözleriyle dile getirdi.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Vladan Henriquez, düzenlediği basın toplantısında, su aygırının vücudunda çok sayıda morluk, kesik ve kesici aletlerle açılmış delikler bulunduğunu söyledi. Henriquez, hayvanat bahçesinin bir süre ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Mauricio Ramirez de saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, El Salvador, en yüksek cinayet oranına sahip ülkeler arasında ilk sırada geliyor. Verilere göre, geçen yıl 5 bin 278 cinayet vakasının kayıtlara girdiği ülkede her gün 14 kişi şiddet kurbanı oluyor.

Hayvanların da şiddetten nasibini aldığı ülkede daha önce de bir aslan yavrusu ve yılan hayvanat bahçesinde öldürülmüştü.

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