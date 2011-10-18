Bitlis'te patlama: 4 polis şehit

BİTLİS’in Güroymak İlçesi’nde öğleden sonra bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 polis şehit oldu.

İlçe merkezinde saat 15.30 sıralarında kmeydana gelen olayda çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Bitlis Valisi ve Güroymak Kaymakamı da gelişmeyi doğrularken olayın Güroymak çıkışında polis aracının geçişi sırasında menfeze yerleştirilen bombanın patlaması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.

Ölenler arasında 2 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları bölgede patlamanın etkisiyle büyük bir çukurun oluştuğunu söylerken hastaneye aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda yaralının kaldırıldığı öğrenildi.

Patlama sonrası güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı operasyona başladığı bildirildi.