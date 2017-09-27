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27 Eylül 2017 Çarşamba 16:05

Bitkisel Hayattaki Hasta 15 Yıl Sonra Uyandı!

Bitkisel Hayattaki Hasta 15 Yıl Sonra Uyandı!
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Fransa’da 15 yıl boyunca bitkisel hayatta kalan hasta, boynundaki bir sinir tetiklendiğinde bilincini yeniden kazandı.

2001 yılında araba kazası sonrası bitkisel hayata giren ve 15 yıl yoğun bakımda yatan hasta, boynundaki bir sinirin tetiklenmesiyle uyandı.

Uygulanan tüm testlere rağmen hiçbir gelişme göstermeyen hasta, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nden Angela Sirigu ve meslektaşlarının deneme aşamasında olan ve vagus sinirine odaklanan yeni bir teknik sayesinde bilincini yeniden kazandı.

New scientist'de yer alan habere göre araştırmacılar, vagus sinirinin beyindeki ve vücuttaki birkaç bölgeyi tetiklediğini, kalp atışı ve akciğer fonksiyonlarını kontrol eden parasempatik sinir sitemini düzenlediğini söyledi.

Araştırmacı Sirigu, “Bu sinir, doğrudan ve dolaylı yollarla beynin bazı bölgeleriyle bağlantı sağlıyor. Nöron aktivitesi, duyguları düzenleyen amigdala ve hafızayla ilişkili olan hipokampus bölgeleriyle oldukça iletişim içerisinde bulunuyor” dedi.

UYARMA 6 AY DEVAM ETTİ
Sirigu’nun ekibi, vagus sinirini uyarmanın beyin bölgelerinde aktiviteyi arttıracağı ve bilincin tekrardan kazanılacağı hipotezinde bulunmuştu.

Hipotezi test etmek için ince elektrotlar hastanın boynundaki vagusa yerleştirildi. Ekip daha sonra 5 dakika arayla 30 saniyelik uyarma seanslarını 6 ay boyunca devam ettirdi. Her tetiklemeden sonra hastanın gözünü daha fazla açtığı, bir aydan sonra artık gözleriyle odadaki insanları takip edebilir hale geldiği kaydedildi.

Hasta yürüme veya konuşma becerilerini geri kazanmadı ama isteklerini, kafasıyla onaylama reddetme ya da hafifçe gülümseme gibi davranışları gösterebildi. Hastanın beyninde çok büyük bir hasar bulunduğu için zaten hemen yürümesinin ve konuşmasının beklenmediği belirtildi.


 
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