Bitkisel cilt bakım önerileri

Cilt güzelliğinin ilk şartı sağlıklı kan dolaşımı olduğu için damarlarınızı Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri ile güçlendirin. Zeytinyağını da hem sağlık, hem güzellik niyetine tüketin

Hangi meyvelerin kırışıklıkları geciktirdiğini, ne yerseniz cildinizin daha nemli olacağını bilirseniz; hayalinizdeki genç ve ışıltılı cilde kavuşabilirsiniz. Dengeli tüketeceğiniz Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleriyle, cilt güzelliğinin ilk şartı olan sağlıklı kan dolaşımını sağlayabilirsiniz.

DERİ 3 AYDA BİR DEĞİŞİR

Meyvelerin içinde bulunan antioksidanlarla, serbest radikallerin zararından hücrelerinizi koruyabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanı Arzu Gökmen; sağlıklı ve genç bir cilt için beslenme tüyoları verdi:

Sağlıklı cilt, sağlıklı bedenin yansımasıdır. Doğru beslenme alışkanlığı kazanarak; cildimizin gençliğini ve güzelliğini uzun yıllar boyunca korumak, daha genç ve parlak bir cilde kavuşmak mümkün.

CİLT HÜCRELERİNE GÜÇ

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 7'si deri dokusundan oluşur. Yani 50 kilo ağırlığındaki bir kadında 3.5 kilo kadar deri bulunur. İnsan derisi, bireye bağlı olarak 15 gün ila 3 ay arasında değişir. Bu kadar hızlı değişen bir dokuyu, beslenme düzeni önemli ölçüde etkiler. Yeterli ve dengeli bir beslenme, cilt hücrelerini güçlü ve nemli tutar.

Vücudumuzdaki dengeyi iyi anlayıp ona göre hareket etmemiz, organizmanın daha düzenli çalışmasını sağlar. Vücudumuz yaşadığımız ortamla; yediklerimiz, duygularımız, genlerimiz ve sosyal çevremizle sıkı bir bağ içindedir.

Cildimiz de, organizma ile dış çevre arasındaki bağlantı yoludur. Karaciğerimizde yaşadığımız küçük bir problem, yüzümüzde kocaman sivilcelere sebep olabilir.

Kişi doğru beslenemiyorsa; bu durum ciltte solgunluk kuruluk ya da lekelerle kendini belli eder. Vücutta elzem yağ asidi eksikliği, cildin kurumasına ve çabuk yaşlanmasına neden olur. Katı yağlar, kılcal damar tıkanmalarına yol açar.

DOST YAĞ ASİTLERİ

Uzun süren dolaşım bozukluklarında, en güzel cilt bile doğal rengini kaybeder ve sağlıksız bir görünüm alır. Oysa; cilt güzelliğinin ilk şartı sağlıklı kan dolaşımıdır!

Omega 3 ve Omega 6 yağ asitlerini dengeli tükettiğinizde, kan dolaşımı düzene girer ve cilde daha fazla oksijen taşınır. Bu yağ asitleri ayrıca hücre zarını güçlendirerek cildin genç görünmesini sağlar.

SERBEST RADİKALLERE KARŞI BİR AVUÇ ÇİLEK

Serbest radikaller; stres, sigara, alkol, fazla kafein, kızartılmış ve kavrulmuş besinlerin vücuda alımı sonucu oluşan ve sağlıklı hücrelere zarar veren molekülerdir.

Bu zararlı moleküller, cildin çabuk yaşlanmasına sebep oldukları gibi; kanserin de ana sebebidirler. Ama serbest radikallerden, besinler aracılığıyla kurtulmak mümkün!

VİTAMİN ŞART

Küçük meyvelerin içinde bulunan antioksidanlar, serbest radikallerin zararından hücreleri korur. Antioksidanlar sayesinde; cilt kendini güneş ışınları ve çevre kirliliği gibi çevresel etmenlerin zararlı etkilerinden de uzak tutabilir.

A, C ve E vitaminleri, önemli antioksidanlardır. Bir avuç çilek veya yaban mersini, bir orta boy kivi veya portakal veya mandalina cildin ihtiyaç duyduğu C vitamini ihtiyacını karşılar.

GÜNDE 10 BARDAK SU

Cildiniz kuruysa günde 10 bardak su için ve mutlaka hakiki zeytinyağı kullanın. Salatalara bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin ya da yemeklerinizi zeytinyağıyla pişirin.

Günde bir dilim kavun da cildin kurumasını önleyecektir. Kavun; içerdiği beta karoten sayesinde kırışıklık ve lekelere engel olur.

BROKOLİ YİYİN SİVİLCEYİ YENİN

Ciltteki koyu renkli halkalar ve sivilceler için; ıspanak, roka, karahindiba, marul ve maydanoz gibi sebzeleri tercih edin. Salatalara keten tohumu eklemek, hem kabızlıktan hem de sivilceden kurtarır.

Akne sorununuz varsa; brokoli tüketmek faydalı olacaktır. Bir porsiyon zeytinyağı ve sarımsak soslu brokoli salatası, cildinizin gençleşmesine, canlanmasına ve nemlenmesine yardımcı olur.

SOMON BALIĞI GENÇLEŞTİRİR

Cilt kırışıkları için; çilek, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, somon balığı, havuç, nar ve portakal tüketin. Bu besinler, içerdikleri zengin antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşır, vücudu kanserden korur, cildin yaşlanmasını geciktirir ve kırışıklıkları önlerler. Zeytinyağı da kırışıklıkların azalmasına yardımcıdır.

SAĞLIKLI CİLTLERİN VAZGEÇİLMEZLERİ

Güneş ışınlarından korunun.

Günde en az 8-10 bardak su için.

Sigara içilen ortamlardan uzak durun. Sigara içiyorsanız bırakın.

Alkol ve kafein tüketmekten kaçının.

Hayatınızdaki stres faktörleri ile mücadele etmeyi ve rahatlamayı öğrenin.

Düzenli egzersiz yapın.

Demir yönünden zengin besinler tüketmeye özen gösterin.

Vitamin ve mineral yönünden dengeli ve yeterli beslenin.

Her sabah mutlaka kahvaltı yapın.

Ceviz, fındık veya badem yiyin.

Günde bir-iki fincan yeşil çay tüketin.

GÜZELLİK GARANTİLİ VİTAMİN BOMBALARI

Vitaminlerin antioksidan etkileri, özellikle doğru beslenme ile vücuda alındığında cilde hayli yarar sağlar. A, C, D, E vitaminlerinin eksikliği ise; cildin cansız, kuru veya fazla yağlı olmasına neden olur. İşte, sağlıklı bir cilt için gerekli olan vitaminler:

A VİTAMİNİ: Yaşlanmayı geciktirici etkileri için kullanılır. Sarı, turuncu ve yeşil renkli sebzeler, yumurta akı, ciğer, tereyağı (doğal koşullarda üretilmiş) ve balık yağlarında bulunur.

YARALARI ONARIR

C VİTAMİNİ: İyi bir antioksidan vitaminidir. Yara tedavisi üzerinde etkilidir. Yüzeysel olarak ince çizgi ve kırışıklıkların giderilmesinde, cilt yanıklarının tedavisinde kullanılır. Limon, greyfurt, portakal, çilek, kivi ve kuşburnu gibi meyveler; lahana, domates, karnabahar gibi sebzeler C vitamini açısından zengindir.

E VİTAMİNİ: İyi bir antioksidandır. Yüzeysel olarak uygulandığında cildin nemlenmesine yardımcı olur. Yumuşaklık ve pürüzsüzlük sağlar.

B VİTAMİNİ: B vitamini türü olan niasin (B3 vitamini) akne tedavisinde kullanılır. Tavuk, balık, şam fıstığı, hindi ve tam tahıllı ürünlerde bulunur.

EN DOĞAL KOZMETİK REÇETESİ

MAYDANOZ: İçerdiği antioksidan ve C vitamini etkisiyle, cildin genç kalmasını sağlar. Salataların vazgeçilmezi olan maydanozun sıkılaştırma özelliği de vardır.

PAPATYA: Yara iyileştirici özelliği bulunur.

GINSENG: Dolaşım problemlerine iyi gelir ve hücre içi metabolizmayı geliştirdiğinden, cilt için iyi bir tonik etkisi vardır. Ayrıca cildi gençleştirir.

KEKİK: Sakinleştirici, antiseptik ve dezenfektan özellikleri vardır. Kırışıklıkların giderilmesinde etkilidir.

BROKOLİ: Ciddi oranda A ve C vitamini içerir. Cilt kanseriyle savaşan moleküllere de sahiptir. Cildin elastikiyetini korur, çürükleri önler. Akne tedavisine de yardımcıdır.

HAVUÇ: Beta karoten deposu olan havuç başta olmak üzere turuncu renkli tüm sebzeler, güneş koruması sağlar. Ciltteki elastikiyeti korur, kurumayı önlerler.