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Birmanya Pitonu Sağlıklı Kalbin Anahtarı Olabilir

Birmanya pitonu kalp hastalıklarının yeni tedavi yöntemlerinin ''sırrını'' bünyesinde barındırıyor olabilir

Birmanya Pitonu Sağlıklı Kalbin Anahtarı Olabilir

Birmanya pitonu kalp hastalıklarının yeni tedavi yöntemlerinin ''sırrını'' bünyesinde barındırıyor olabilir

28 Ekim 2011 Cuma 09:33
Birmanya Pitonu Sağlıklı Kalbin Anahtarı Olabilir
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Dünyanın en büyük yılanlarından Birmanya pitonu kalp hastalıklarının yeni tedavi yöntemlerinin ''sırrını'' bünyesinde barındırıyor olabilir.

ABD'nin Colorado Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, geyik ya da timsahı yutabilecek güçteki bu yılanın salgıladığı yağ asitlerinin ''kalpte mucizeler yaratabileceğini'' gösterdi.

Bilimadamları, avını yuttuktan bir gün sonra bu yılanların kanında, bitkisel ve hayvansal yağların ana bileşeni olan trigliserit maddesinin miktarının 4 kat fazla olduğunu belirledi.

Bu yağların büyük oranda yükselmesine rağmen, yılanların kalbinde yağ depolarına rastlamayan bilimadamları, ayrıca, bu hayvanların kanında kalp kasını koruduğu bilinen, ''süperoksit dismutaz'' adlı enzimin de arttığını gördü.

Bilimadamları, sindirim halinde, pitonların kan plazmasının (kanın sıvı kısmı) kimyasal yapısını belirledikten sonra, mideleri boşken benzer bir sıvıyı hayvanlara enjekte etti. Bu sıvının verilmesinden sonra yılanların kalp sağlığının gözle görülür şekilde iyileştiği vurgulandı.

Araştırmaya imza atanlardan Cecilia Riquelme, bazı yağ asitlerinin karışımının canlıların kalbine olumlu etkileri olabileceğinin belirlendiğini belirterek, bu sürecin arkasında yatan moleküler mekanizmayı anlamaya 
çalıştıklarını ifade etti.

Riquelme, araştırma sonuçlarının ileride insanlarda kalp-damar hastalıklarına yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine ışık tutmasını umduklarını belirtti.

Daha önce yapılan araştırmalar Birmanya pitonlarının avı yuttuktan 24-72 saat sonra kalplerinin yüzde 40 büyüdüğünü ve metabolizmalarının 4 kat hızlandığını göstermişti.

Araştırma, Amerikan ''Science'' dergisinde yayımlandı.

Son Güncelleme: 28.10.2011 09:33
Anahtar Kelimeler:
DünyaKalpTedaviPiton
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