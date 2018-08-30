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Birleşmiş Milletler’den yeni İdlib çağrısı: siviller tahliye edilsin

Birleşmiş Milletler’den yeni İdlib çağrısı: siviller tahliye edilsin

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:50
Birleşmiş Milletler’den yeni İdlib çağrısı: siviller tahliye edilsin

Suriye’de Esad rejiminin İdlib’e yönelik operasyonu beklenirken, Birleşmiş Milletler’den yeni bir açıklama geldi. BM’nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, sivillerin İdlib’den tahliye edilip hükümetin kontrolündeki bölgelere taşınması önerisinde bulundu. 

Cenevre'de gazetecilere konuşan Mistura, 10 bin civarında El Kaide bağlantılı militan ve ailelerinin bulunduğu bölgede 3 milyona yakın nüfusun tehlike altında olduğunu kaydetti. 

Mistura, tahliye teklifinin “potansiyel olarak mümkün” olduğunu ve bu süreci izlemek için bizzat kendisinin bölgeye gidebileceğini sözlerine ekledi.

"HEM HÜKÜMET HEM DE EL NUSRA KLOR GAZI ÜRETME KAPASİTESİNE SAHİP"

BM Suriye özel temsilcisi, Birleşmiş Milletler'in de terörist olarak gördüğü El Nusra ve El Kaide bağlantılı teröristlerin nüfusun yoğun olduğu bölgede yaşadığını ve bunlara karşı ağır silahların kullanılmasının haklı bir tarafı olmayacağını söyledi, "Yapılan yanlış hesaplar kimyasal silahların kullanılması dahil istenmeyen sonuçlara sebep olabilir" uyarısında bulundu.

De Mistura, kimyasal silah kullanımından kaçınılmasının kritik olduğunu vurguladı. "Suriye'de hem hükümet hem de El Nusra'nın silah düzeyinde klor gazı üretme kapasitesinin olduğunu biliyoruz" dedi.

MUALLİM: "SURİYE KRİZİNDE SON AŞAMADAYIZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün İdlib'deki militanları "Yok edilmesi gereken iltihaplı bir çıban" olarak nitelemişti. Bugün de Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşme sonrasında basına konuşan Muallim, "Suriye'deki krizin çözümünde ve bütün topraklarımızı terörizmden kurtarma sürecinin son aşamasındayız." dedi.

Son Güncelleme: 30.08.2018 18:01
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