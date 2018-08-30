Birleşmiş Milletler’den İdlib uyarısı

Suriye’de Esad güçlerinin İdlib’e yönelik askeri operasyon başlatma ihtimali dünyayı kaygılandırdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında da ele alınan İdlib’e olası askeri harekatın sonuçlarının korkunç olabileceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler brifinginde İdlib'le ilgili bir açıklama yapan sözcü Stephane Dujarric BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bölgede düzenlenebilecek bir askeri harekatın çok büyük bir insani felaketle sonuçlanabileceği endişesi taşıdığını söyledi.

Sözcü Dujarric, Suriye hükümetine sivillerin can güvenliğini koruma çağrısında bulundu. BM Sözcüsü Genel Sekreter Guterres’in, arabulucu konumunda olan Türkiye, İran ve Rusya’ya, İdlib’de vahşeti sona erdirme ve kan dökülmeden barışçıl bir çözüm bulma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

BÖLGEDE İKİ MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İNSANİ YARDIMA MUHTAÇ

Sözcü Dujarric şöyle devam etti, “Genel Sekreter tüm taraflara uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde kalıp sivilleri korumak için gerekli tüm tedbirleri alma çağrısında bulundu. Olası harekatın getirebileceği insani sonuçları hakkındaki kaygısını bir kez daha dile getirdi. Bölgede 2,1 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı” dedi.

Sözcü Dujarric, gazetecilerin İdlib konusundaki çeşitli sorularına da yanıt verdi. Suriye’nin bölgede olası kimyasal silah kullanması ihtimali konusundaki bir soruyu da Sözcü Dujarric, “Genel Sekreter Guterres kimyasal silah kullanımının kesinlikle kabul edilemez düşüncesinde” diye yanıtladı.

GÖÇ DALGASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı John Ging’de Suriye’nin İdlib bölgesinde olası bir askeri harekatın daha önce hiç görülmemiş bir insani felakete yol açarak, “olağanüstü bir durum” yaratacağını belirtti.

Bölgedeki olası bir askeri harekat sonrasında yeni bir göç dalgası olabileceğini işaret etti. Bölgede bulunan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yetkilileri İdlib ilinden en az 800 bin sivilin göç edebileceğini vurguladı.