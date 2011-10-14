Birand'ın ZAM İsyanı

Tecrübeli televizyoncu Birand, Arınç'ın milli takım hakkındaki yorumu biter bitmez tepki gösterdi: Beyfendi, öldük zamlardan...



Sigara ve alkollü içecekler ile cep telefonu ve motorlu taşıtlara yapılan ÖTV zammına tepki gösteren Birand, "Kafamı kaldırdım üst üste, içkisi, sigarası, arabası... Ne yapıyorsunuz? mecbur musunuz bu kadar zam yapmaya?" dedi.



74 MİLYONU KAPSAMIYOR



Arınç ise Birand'ın zam isyanı karşısında önce gülümsedi, sonra şu açıklamayı yaptı:



"Yapılan zamlar 74 milyonun tek tek ilgilendiren bir konu değil. Zam yapılan sektörüler veya ürünler belki sizin gibi birkaç kişiyi kapsıyor"