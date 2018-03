Bir yıldız daha kaydı.

92 yaşındaki Muzaffer Tema, bu sabah saat 09.15’te evinde hayatını kaybetti.

Eşi İnci Tema, ünlü aktörün geçen hafta Pazar günü beyin enfarktüsü geçirdiğini ve solunum yetmezliği çeken Tema için doktorların fazla ümitli konuşmadığını belirtti.

DHA'nın haberine göre; aktörün huzur içinde yaşama veda ettiğini belirten İnci Tema, “Çeşme’de gömülmek istiyordu ve Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu’ndan mezar yeri istemişti. Son dakikalarında

elimi tuttu ve ’Seni seviyorum’ diyerek hayata veda etti. Son ana kadar bilinci yerindeydi" diye konuştu.

Tema, ünlü aktörün cenazesini 5 yıldır yaşadığı Çeşme’de defnetmek istediklerini belirtti.

1919 yılında İstanbul’da doğan Muzaffer Tema, İstanbul Belediye Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası’nda görev yapan Tema, 1949 yılında “Uçuruma Doğruö filmi ile sinema kariyerine başladı. 1959 yılında bir süreliğine ABD’ye giden Tema, sinemada yeni yüzlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla karakter rollerinin vazgeçilmez ismi oldu. “Kanun Namına, İngiliz Kemal Lawrence’a karşı, Buruk Acı, Damga, Seninle Düştüm Dile, Fakir Gencin Romanı, Kahveci Güzeli, Posta Güvercini, Kırık Merdiven, Milyonerin Kızı onun unutulmaz filmleri arasında yeraldı. Tema, dört filmde yapımcı oldu, bir filmde yönetmenlik, bir filmde de senaristlik yaptı. Tema, toplam 146 filmde rol aldı.

TÜRKİYE'Yİ HOLLYWOOD'TA TEMSİL EDEN İLK TÜRK

Türk sinemasının ilk romantik jönü, ilk erkek starı Muzaffer Tema bir dönem Marilyn Monroe, Zsa Zsa Gabor gibi dünya starlarının gözdesi idi.

Türk sinemasında başarılara imza atan ve hızla yükselen yıldızına rağmen birdenbire Amerika'ya gitmeye, Amerikan rüyasını gerçekleştirmeye karar verdi. Amerikaya ayak basar basmaz Paramount Film Stüdyosunun Newyork ofisine başvurdu ve bir gün katıldığı bir kokteylde prodüktör Sukuras'la tanıştırıldı. Ayağının tozuyla hızla girdiği Hollywood’da Türkiye'de de gösterilen iki filmde oynar. 'Certain Smile' (Acı Tebessüm), 'Twelve to the Moon' (Aya Giden 12 Adam).

ZSA ZSA GABOR İLE YAŞANAN AŞK

Los Angeles'ta, Cumhuriyet Balosu'nda tanıştığı Zsa Zsa Gabor ile kısa süreli bir aşk yaşayan Tema Hollywood hayalini gerçekleştirmeye başladı ve kendini bir anda Gary Grand, Gary Cooper, Robert Mitchum, Marilyn Monroe gibi dünya starları arasında buldu. Burada 2,5 sene kalan ünlü aktör babasının vefatı nedeniyle Türkiye'ye dödü.

AY'A GİDEN İLK TÜRK

Muzaffer Tema'nın Hollywood'taki macerasına sığdırdığı 2 filmden biri olan 'Aya Giden 12 Adam' ile Ay’a ilk adımını attı. 1959 yapımı Aya Giden 12 Adam filmiyle Colombia Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği David Bradley'in yönettiği filmde 12 farklı milletten astronotun Ay'a seyahati konu ediliyordu. Tema ise 12 astronot arasında Dr. Selim Hamid'i canlandırmış, Ay’a ilk adım atan astronotlardan biriydi. Böylece Neil Armstrong’tan tam 10 yıl önce bir Türk Ay’a ilk adımını atmıştı.