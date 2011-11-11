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Bir Tehdit'te Ayetullah Ali Hamaney’den

Çelik yumrukla yanıt veririz

Bir Tehdit'te Ayetullah Ali Hamaney’den

Çelik yumrukla yanıt veririz

11 Kasım 2011 Cuma 10:43
Bir Tehdit'te Ayetullah Ali Hamaney’den
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Çelik yumrukla yanıt veririz

İran’ın nükleer programına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun raporunun yayınlanmasının ardından havada uçuşan tehditlere bir yenisi de İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den geldi.

Ellerinde İran’da düzenlenen terör eylemlerinin arkasında ABD’nin olduğunu gösteren 100 tane inkar edilemez belge olduğunu  öne süren Hamaney ‘ABD’yi dünyada utanç içinde bırakacaklarını’ söyledi. Hamaney kendilerine karşı olası bir saldırıya ‘Ççelikten yumrukla’ yanıt vereceklerini söyledi. İran’ın Suudi Arabistan’ın Washington büyükelçisine suikast düzenleyeceğini iddia eden ABD yönetimine ateş püsküren Hamaney “ABD, bu ipe sapa gelmez terörist senaryoyla İran’a baskı yapmaya ve Wall Street eylemlerinden kendini kurtarmaya çalıştı” dedi. ABD Başkanı Barack Obama ‘suikast planının ortaya çıkarılmasının İran’a karşı daha sıkı yaptırımlara yol açmasını ümit ettiğini’ açıklamıştı.

Son Güncelleme: 11.11.2011 10:43
Anahtar Kelimeler:
ABDAmerikaIranTehditSilahNükleer
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