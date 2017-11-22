Bir Skandal Daha: Cinsel İlişkiye Girmemi İstedi!

Aktris Melissa Gilbert (53), 'The Doors' adlı filmin 1991 yılındaki çekimleri sırasında Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'un kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.Radio Andy'ye konuşan ABD'li oyuncu, önce uğradığı tacizi isim vermeden anlattı. Ancak daha sonra canlı yayında gözyaşlarına boğulan Gilbert, "Kahretsin! Beni taciz eden Oliver Stone'du. 'The Doors' filminin cast seçimlerinde seçilebilmem için kendisiyle cinsel ilişkiye girmemi teklif etti. Ben de orayı terk ettim" dedi.Daha önce de playboy modeli Carrie Stevens, 71 yaşındaki yönetmenin kendisini bir partide elle taciz ettiğini söylemişti. Stone, Harvey Weinstein skandalının ardından 65 yaşındaki yapımcı ile çalışmak istemediğini belirtmişti.