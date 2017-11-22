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22 Kasım 2017 Çarşamba 16:25

Bir Skandal Daha: Cinsel İlişkiye Girmemi İstedi!

Bir Skandal Daha: Cinsel İlişkiye Girmemi İstedi!

Bir Skandal Daha: Cinsel İlişkiye Girmemi İstedi!
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ABD'li yönetmen Oliver Stone da taciz skandalına adı karışanlar arasına katıldı.

Aktris Melissa Gilbert (53), 'The Doors' adlı filmin 1991 yılındaki çekimleri sırasında Oscar ödüllü yönetmen Oliver Stone'un kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

AĞLAYARAK ANLATTI: KENDİSİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEMİ İSTEDİ
Radio Andy'ye konuşan ABD'li oyuncu, önce uğradığı tacizi isim vermeden anlattı. Ancak daha sonra canlı yayında gözyaşlarına boğulan Gilbert, "Kahretsin! Beni taciz eden Oliver Stone'du. 'The Doors' filminin cast seçimlerinde seçilebilmem için kendisiyle cinsel ilişkiye girmemi teklif etti. Ben de orayı terk ettim" dedi.



Daha önce de playboy modeli Carrie Stevens, 71 yaşındaki yönetmenin kendisini bir partide elle taciz ettiğini söylemişti. Stone, Harvey Weinstein skandalının ardından 65 yaşındaki yapımcı ile çalışmak istemediğini belirtmişti.


 
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