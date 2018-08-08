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Bir şişe kum 1000 euro

Bir şişe kum 1000 euro

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:48
Bir şişe kum 1000 euro

Bir şişe plaj kumu çalan turiste 1000 euro ceza

İtalya'nın plajlarıyla ünlü Sardinya adasından plaj kumu çalan bir İngiliz turist 1000 euro para cezasına çarptırıldı.

Yerel basında yayımlanan haberlere göre, Sardinya adasının "zümrüt kıyılar" olarak anılan kuzeydoğu bölgesinde tatil yapan turist, jandarma kontrolüne yakalandı. Bir pet şişe dolusu plaj kumu "çaldığı" ortaya çıkan turiste 1000 euro para cezası verildi. La Nuova Sardegna gazetesi, "kum hırsızı" turistin Napoli asıllı bir İngiliz vatandaşı olduğunu yazdı.
Beyaz ve ince kumlu sahilleri İtalya'nın en güzel plajları listelerinde ilk sıralarda gelen Sardinya adası, bu doğal hazinesini korumak için 2017'de çıkarılan bir yerel yasayla plajlardan kum, midye kabuğu, taş gibi maddelerin alınmasını yasaklamıştı. "Kum hırsızı" olarak anılan bu kişilere 500-3000 euro arası cezalar kesiliyor.

Sardinya'daki havaalanlarında sık sık turistlerin bavullarında "çalıntı kum" aramaları yapılıyor. Geçen yıl yalnızca Alghero kentinin havalimanında 200 kg'den fazla plaj kumu ele geçirildi. 2015 yılı verilerine göre ise Sardinya'nın başkenti Cagliari'deki havalimanında ele geçirilen kum miktarı 5 tona ulaştı.

Sosyal medyada '1000 euro çok az!' yorumları

Sardinya'nın plajlarını koruma amacı taşıyan bir grup, Facebook'ta "Soyulan ve yağmalanan Sardinya" adıyla bir hesap açarak bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

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