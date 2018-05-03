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Bir seks bağımlısının itirafları: Günde 5 kez yetmiyordu

3 çocuk annesi Rebecca Barker, bir cinsel ilişki bağımlısı. 4 yıl boyunca partnerinden onunla hiç durmadan beraber olmasını isteyen kadın bu bağımlılığı ile ilgili detayları paylaştı.

Bir seks bağımlısının itirafları: Günde 5 kez yetmiyordu

3 çocuk annesi Rebecca Barker, bir cinsel ilişki bağımlısı. 4 yıl boyunca partnerinden onunla hiç durmadan beraber olmasını isteyen kadın bu bağımlılığı ile ilgili detayları paylaştı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:03
Bir seks bağımlısının itirafları: Günde 5 kez yetmiyordu

“Günde 5 kez seks yapmak bile yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey seksti ve gün boyu kafamdan atamıyordum.”

Barker, seks bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor. “Kısa süre rahatlıyor, 5 dakika sonra yeniden istiyordum” diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamadığını ve insanların yanında duramadığını söylüyor.

İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor. Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için baş edilemez bir soruna dönüşüyor. Barker’ın partneri, aldatıldığını bile düşünmüş.

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“Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla seks yapmak istediğime inandı” diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş. “Giderken ona iyileşmem gerektiğini söyledim. Ayrılmama izin verdi. Sonra hızla ilişkimizin dağılmasını izledim.”

Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş. İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa’ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş. Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, seks bağımlılığından kurtulmuş.

Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.

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