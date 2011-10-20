Bir milyon kişi meclise yürüyor

Yeni kemer sıkma önlemlerini protesto etmek amacıyla 48 saat sürecek eylemlerini bugün başlatan Yunan halkı, Atina meclisinin kapısına kadar yürüdü. Sayılarının 1 milyona yaklaştığı sanılan kalabaık grubun, ilk kez binaya bu kadar yaklaştığı bildiriliyor.Eylemciler, polisle çatışırken, meclis binasının yakınlarına çok sayıda molotof kokteyli attıkları görüldü.

Göstericilerle, polis arasında çıkan çatışmalar ve atılan molotof bombaları nedeniyle, Syntagma (Anayasa) Meydanı dumana büründü. Göstericiler, iki yıl önce patlak veren krizden bu yana ilk kez, meclis binasına bu kadar yaklaşırken, Reuters haber ajansı biber gazı silalarına sahip polislerin çevrede hazır bekletildiğine dikkat çekti. Göstericileri kontrol etmek amacıyla alanda 5 binden fazla polisin olduğu ifade edildi. Yunanistan'daki eylemden fotoğraflar Eylemcilerden 17 yaşındaki Anastasia Kolokotsa, “Geleceğimiz yok. Bütün genç Yunanlılar, yurt dışına gitmek istiyor ve bunu yapmaya da hakkımız var” diye konuştu. Kalabalıkların, “Burada iş yok, burada bir şey yok” diye sloganlar attıkları belirtildi. Diğer yandan ülkede devam eden grev süresinde kamu binaları, alışveriş merkezleri ve fırınların bile kapalı olacağı belirtilmişti.

ULAŞIM DURMA NOKTASINA GELDİ Başkent Atina'da, otobüs, tramvay, metro, troleybüs ve banliyö trenlerinin sabah ve akşam saatleri için programlanan bazı seferlerinin dışında kontak kapatmasıyla ulaşım zaman-zaman durma noktasına geldi. Liman çalışanlarının da grevde yer alması, bazı gemilerin ayrılamamasına, dolayısıyla ana kara ile adalar arasındaki bağlantıda kopukluklar yaşanmasına yol açtı. Devlet dairelerindeki müşteri hizmetlerinde de büyük aksamalar görülürken, mahkemelerde duruşmalar yapılmadı ve sağlık çalışanlarının grevi nedeniyle hastanelerde yalnızca acil durum ve güvenlik ekipleri hazır bulundu.

Yazılı basın çalışanlarının dün yaptıkları 24 saatlik grev nedeniyle gazete bayilerinde raflar bugün boş kaldı ve haber ağırlıklı internet siteleri sayfalarını yenilemedi. Diğer yandan, çalışanlarının 6 gündür grevde olması nedeniyle devlet radyo ve televizyonu ERT, haber programları yayımlamıyor, Yunan haber ajansı AMNA da haber geçmiyor, internet sitesini yenilemiyor. Bu arada, daha önce grev nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günkü iç ve dış hatlardaki tüm seferlerini iptal ettiklerini açıklayan Yunan havayolları Olympic Air ile Aegean Airlines'in, hava kontrolörlerinin grev kararını iş bırakma eylemi olarak değiştirmelerinin ardından öğleden sonra bazı seferlerin yapılmaya başlandığı bildirildi. Hava kontrolörlerinin bugün saat 00.00'dan yarın saat 12.00'ye kadar iş durdurma eylemi yapacağı bildirildi.

KİMLER KATILIYOR Diğer yandan, bugün Atina ve Selanik başta olmak üzere, birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Atina'da, kent merkezindeki yoğun katılımlı iki ayrı gösteri nedeniyle kent merkezi trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı belirtilen gösterilere, kendilerini "bıkkın ve öfkeliler" olarak adlandıran grupların yanı sıra Mücadeleci İşçi Kolları Birliği (PAME) de katılıyor. Kentin birçok noktasından hareket ederek Sintagma meydanına doğru yürüyüşe geçen gruplarla polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı bildiriliyor. Bu arada polisin, Sintagma meydanındaki parlamento çevresine setler oluşturarak, yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Gösterilerde 5 binin üzerinde polis ile çevik kuvvet ekiplerinin görev yaptığı belirtiliyor