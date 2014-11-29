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Bir Metre Boyunda Dev Yengeçler!!

Ne zaman konu korkunç deniz canlılarından açılsa, dev yengeçlerden söz etmeden olmaz çünkü onlar, birçok insanın gözünde denizlerin en ürkütücü canlısı olma özelliğine sahip.

Bir Metre Boyunda Dev Yengeçler!!

Ne zaman konu korkunç deniz canlılarından açılsa, dev yengeçlerden söz etmeden olmaz çünkü onlar, birçok insanın gözünde denizlerin en ürkütücü canlısı olma özelliğine sahip.

29 Kasım 2014 Cumartesi 12:38
Bir Metre Boyunda Dev Yengeçler!!
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Bir Metre Boyunda ve Yükseklere Tırmanabilen, Uzaylıdan Hallice Hindistan Cevizi Yengeci


Ne zaman konu korkunç deniz canlılarından açılsa, dev yengeçlerden söz etmeden olmaz çünkü onlar, birçok insanın gözünde denizlerin en ürkütücü canlısı olma özelliğine sahip.

Peki ya karada yaşayan dev yengeç türlerinden haberdar mısınız? Cevabınız hayır ise, belki de tüm yengeç türlerinin en ilginci olan Hindistan cevizi yengeciyle tanıştıralım sizi;

1. Aslında keşiş yengeci olarak bilinen yengeç türünün bir üyesi onlar da. Fakat Hindistan cevizi yengeçleri çok daha büyük; 1 metre boyunda ve 4.5 kilogram ağırlığında bir yengeç düşünün!
Aslında keşiş yengeci olarak bilinen yengeç türünün bir üyesi onlar da. Fakat Hindistan cevizi yengeçleri çok daha büyük; 1 metre boyunda ve 4.5 kilogram ağırlığında bir yengeç düşünün!

2. Hindistan cevizi yengeçleri 60 yıla kadar yaşabiliyor.

Hindistan cevizi yengeçleri 60 yıla kadar yaşabiliyor.

3. Bu yengeç türünün ismi, onların Hindistan cevizi sevgisinden geliyor.

Bu yengeç türünün ismi, onların Hindistan cevizi sevgisinden geliyor.

4. Bu yengeçler, Hindistan cevizi ağaçlarına tırmanıp birkaç cevizi keserek yere düşürüyorlar.

Bu yengeçler, Hindistan cevizi ağaçlarına tırmanıp birkaç cevizi keserek yere düşürüyorlar.

5. Daha sonra aşağı inip kıskaçlarıyla açtıkları Hindistan cevizlerini yiyerek bir güzel karınlarını doyuruyorlar.

Daha sonra aşağı inip kıskaçlarıyla açtıkları Hindistan cevizlerini yiyerek bir güzel karınlarını doyuruyorlar.

6. İsimlerini Hindistan cevizinden almış olsalar da, bu yengeçlerin ana besin öğesini meyveler, çerezler, tohumlar ve birçok diğer organik ürün oluşturuyor. Umarım bu listenin içerisinde 'insan' yoktur!

İsimlerini Hindistan cevizinden almış olsalar da, bu yengeçlerin ana besin öğesini meyveler, çerezler, tohumlar ve birçok diğer organik ürün oluşturuyor. Umarım bu listenin içerisinde 'insan' yoktur!

7. Oldukça korkutucu görünseler de, aslında Hindistan cevizi yengeçleri oldukça yumuşak başlı hayvanlardır. Kıskaçlarını yalnızca kendilerini tehlikede hissettiklerinde ve yemek yerken kullanıyorlar.

Oldukça korkutucu görünseler de, aslında Hindistan cevizi yengeçleri oldukça yumuşak başlı hayvanlardır. Kıskaçlarını yalnızca kendilerini tehlikede hissettiklerinde ve yemek yerken kullanıyorlar.

8. Ama yine de, bu yengeçlerden bir tanesini yolda görseniz yanına gidip onu sevme cesaretini gösteremezsiniz sanırım!

Ama yine de, bu yengeçlerden bir tanesini yolda görseniz yanına gidip onu sevme cesaretini gösteremezsiniz sanırım!

9. Deniz yaşamına alışkın akrabalarının tersine, Hindistan cevizi yengeçleri kara yaşamına adapte olmuş. Eğer bu yengeçler suyun altında uzun süre kalırlarsa, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Deniz yaşamına alışkın akrabalarının tersine, Hindistan cevizi yengeçleri kara yaşamına adapte olmuş. Eğer bu yengeçler suyun altında uzun süre kalırlarsa, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorlar.

10. İyi haber! Bu yengeç türü yalnızca dünyanın birkaç bölgesinde bulunuyor. Özellikle Hint Okyanusu civarındaki adalarda ve Pasifik Okyanusu çevresinde bu yengeç türüne rastlamak mümkün.

İyi haber! Bu yengeç türü yalnızca dünyanın birkaç bölgesinde bulunuyor. Özellikle Hint Okyanusu civarındaki adalarda ve Pasifik Okyanusu çevresinde bu yengeç türüne rastlamak mümkün.
Son Güncelleme: 29.11.2014 12:43
Anahtar Kelimeler:
Uzaylıdan Hallice Hindistan Cevizi YengeciBir Metre Boyunda Ve Yükseklere Tırmanabilen
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