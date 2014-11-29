Bir Metre Boyunda Dev Yengeçler!!

Ne zaman konu korkunç deniz canlılarından açılsa, dev yengeçlerden söz etmeden olmaz çünkü onlar, birçok insanın gözünde denizlerin en ürkütücü canlısı olma özelliğine sahip.

Peki ya karada yaşayan dev yengeç türlerinden haberdar mısınız? Cevabınız hayır ise, belki de tüm yengeç türlerinin en ilginci olan Hindistan cevizi yengeciyle tanıştıralım sizi;