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01 Şubat 2017 Çarşamba 17:57

Bir Köy Kendi Parasını Bastı

Bir Köy Kendi Parasını Bastı
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Bir Köy Kendi Parasını Bastı 
İsviçre Alpleri’ndeki Les Diablerets dağlarının zirvesinde bulunan bir dağ köyü, yerel ekonomiyi canlandırmak ve teleferik sistemini değiştirmek için ‘Isenau’ adındaki kendi para birimini tedavüle soktu.


Isenau Çıkarlarını Savunma Vakfı, Les Diablerets dağlarında bulunan kayak alanı onuruna her biri 10 İsviçre Frangı değerinde 50 bin madeni para bastı. İnsanları yerel ürünleri satın almaya teşvik etmek için 1 Aralık 2016’dan bu yana İsviçre Frangı’na paralel olarak yerel ekonomide dolaşıma giren Isenau nisan sonuna kadar dükkan ve mağazalarda kısıtlı bir zaman diliminde kullanalıbilecek.

Laiterie du Petit Diable adındaki bir peynirci dükkanı işleten Lucien Morerod, yeni para biriminin oldukça tutulduğuna işareret ederek “Bu (Isenau) gerçekten işe yarıyor. Örneğin insanlar 20 Frank ile 10 Frank'lık peynir alıyor. 'Paranın üstünü Isenau mu yoksa Frank olarak mı alacaksınız?' diye soruyoruz. Restoranlarda pek olmasa da insanlar kendilerine saklamak için Isenau’yu tercih ediyor. Oysa bu para birimi piyasada daha çok dolaşıma girmeli" ifadelerini kullandı.

Isenau’nun Çıkarlarını Savunma Vakfı tedavüle soktukları bu yeni para birimiyle 250 bin Frank toplamayı umuyor. Böylece İngiliz, Fransız, İskandinav ve İsviçreli turistler sayesinde kışın nüfusu 1.400’den 10.000'e çıkan bu kayak merkezi için önemli bir gelir kaynağı olan ve 1953 yılından bu yana kullanılan teleferiklerin yenilenmesi amaçlanıyor.


 
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