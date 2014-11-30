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'Bir Kadın Tarafından Tecavüze Uğradım'

Türkiye'de yasaklanan ve dünyada büyük yankı uyandıran

'Bir Kadın Tarafından Tecavüze Uğradım'

Türkiye'de yasaklanan ve dünyada büyük yankı uyandıran

30 Kasım 2014 Pazar 11:08
'Bir Kadın Tarafından Tecavüze Uğradım'
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'Bir Kadın Tarafından Tecavüze Uğradım'
Şoke eden itiraf...



Türkiye'de yasaklanan ve dünyada büyük yankı uyandıran Nymphomaniac filmindeki rolüyle adından söz ettiren Shia LaBeouf, tecavüz itirafıyla olay oldu. Nymphomaniac filminde başrol oynadıktan sonra ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Shia LaBeouf bir kadın tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

Transformes filmi ile dünyaca üne kavuşan Shia LaBeouf yaptığı açıklama ile herkesi şaşkına çevirdi.

Nymphomaniac filmindeki çıplak ve cüretkar sahneleri ile dikkat çeken ünlü oyuncu filmin galasının ardından başına bir hafta kese kağıdı takarak gezmişti. 5 gün boyunca başına geçirdiği 'I am not famous anymore' (Artık Ünlü Değilim) yazlı kese kağıdı ile yaşayan ünlü oyuncu #IAMSORRY adlı sanat performansını ziyarete gelen bir kadın tarafından tecavüze uğradığını söyledi.



Mail ile röportaj veren ünlü oyuncu tecavüz olayını "10 dakika boyunca bacaklarımı kırbaçladı ve sonra kıyafetlerimi çıkarıp tecavüz etti” diyerek açıkladı. Tecavüze uğrarken kendi yaptıkları hakkında hiç bir bilgi vermedi. 
Son Güncelleme: 30.11.2014 11:16
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