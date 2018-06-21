banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95333
ALTIN
192.758
DOLAR
4.7417
STERLİN
6.2671
EURO
5.4743
Elini Makineye Kaptırdı, 4 Parmağı Koptu!
Elini makineye kaptırdı!
Lefkoşa’da 24 İş Yerine Eksiklerinden Dolayı İhbar verildi!
SATIR DÖNER İSİMLİ İŞLETMEYE PARA...
"Buran’dan Meteorolojik Değerlendirme; “son 30 Yılda En Fazla Yağış Bu Haziranda Kaydedildi”"
En çok yağmur haziran ayında...
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
Molotof Kokteyli Atan Zanlı Yakalandı!
banner282

Bir Günlük Bilanço: 43 Ölü!

Yemen'in Beyda ilinde ordu birlikleri ile Husiler arasında son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda, 6 asker ile 37 militanın öldüğü bildirildi.

Bir Günlük Bilanço: 43 Ölü!

Yemen'in Beyda ilinde ordu birlikleri ile Husiler arasında son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda, 6 asker ile 37 militanın öldüğü bildirildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:10
Bir Günlük Bilanço: 43 Ölü!


Yemen'in Beyda ilinde ordu birlikleri ile Husiler arasında son 24 saatte meydana gelen çatışmalarda, 6 asker ile 37 militanın öldüğü bildirildi.
Beyda askeri güçler enformasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'in orta kesiminde yer alan Beyda ilinde Husiler ile hükümet güçleri arasında son 24 saatte şiddetli çatışmalar yaşandı.
Husilerin ağır darbe aldığı kaydedilen son 24 saatteki çatışmalarda, 37 militanın öldüğü, 30'unun sağ olarak ele geçirildiği ve 3 askeri aracın kullanılmaz hale geldiği belirtildi.

banner277
Çatışmalarda ayrıca Yemen ordusundan 1'i binbaşı, 6 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Ülkenin güney ve kuzey illeri arasında bağlantı noktası görevi gören Beyda, son birkaç aydır ordu birlikleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalara sahne oluyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 21.06.2018 15:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Otelinin İçki Ruhsatının Geri Alınması İçin Dilekçe verildi!
Trump'ın Otelinin İçki Ruhsatının Geri Alınması İçin Dilekçe verildi!
Japonya Füze Savunma Tatbikatını İptal Etti!
Japonya Füze Savunma Tatbikatını İptal Etti!
İtalya'dan AB'nin Göç ve Sığınmacı Politikasına Hayır!
İtalya'dan AB'nin Göç ve Sığınmacı Politikasına Hayır!
Avrupa Parlamentosu’ndan İnternete Sınırlama!
Avrupa Parlamentosu’ndan İnternete Sınırlama!
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Afganistan'da 23 Deaş Üyesi Öldürüldü!
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Juncker'in Pazar Günü Sığınmacı Konusunu Görüşmek İçin Düzenleyeceği “Mini Zirvenin“ Taslak Sonuç Bildirgesi …
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Instagram, Video Kısıtlamalarını Özellikle Gençlere Cazip Gelecek Biçimde Esnetiyor...
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
Nükleer Enerjiden Elektrik Tüketimini En Fazla Artıran Ülke, Yüzde 64,9 İle Japonya Oldu!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
AB ABD’nin Gümrük vergilerine Yanıt Olarak Getireceği Yeni Gümrük Tarifeleri Yarın Yayımlanacak!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'in Kızı Oldu!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim