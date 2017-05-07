Bir Günde Milyarder Oldu!



35’inci doğum gününde kendisine miras kalan şirketin hisselerinin tümünün kontrolünü ele geçiren Snyder, böylece ABD’nin en genç zenginlerinden biri olduABD’de altı eyalette 325 restoranı bulunan ve 2013’te değeri 1,1 milyar dolar olan burger zinciri In-N-Out, babasının ölümünden sonra Lynsi Snyder’a miras kalmıştı.30’uncu yaş gününde şirketin hisselerinin yüzde 50’sini devralan Snyder, 35 yaşına bastıktan sonra hisselerin tamamını kontrolü altına aldı.ABD’nin en genç kadın milyarderlerinden biri olan Snyder, basına pek konuşmayan bir isim olarak tanınıyor. Ailenin tek mirasçısı olarak 2010’da In-N-Out’u yönetmeye başlayan Snyder, yeni restoranlar açarak markanın büyümesini sağlamıştı.