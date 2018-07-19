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Bir gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Chandra X-Işını Teleskobu, ilk kez genç bir gezegenin yörüngesindeki yıldız tarafından yutulmasını kaydetmeyi başardı.

Bir gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Chandra X-Işını Teleskobu, ilk kez genç bir gezegenin yörüngesindeki yıldız tarafından yutulmasını kaydetmeyi başardı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:28
Bir gezegenin yıldız tarafından yutuluşu ilk kez kaydedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'nın Chandra X-Işını Teleskobu, ilk kez genç bir gezegenin yörüngesindeki yıldız tarafından yutulmasını kaydetmeyi başardı.

NASA'dan yapılan açıklamada Chandra X-Işını Teleskobu'nun, Dünya'dan 450 ışık yılı ötedeki "RW Aur A" yıldızı çevresinde bir başka gezegen veya gök cisimiyle çapıştığı anlaşılan genç yıldızın enkazının yıldız içinde yok oluşunu kayda aldı.

RW Aur A, 1937'de keşfedilmesinden bu yana parlaklığındaki değişkenlik nedeniyle gök bilimcilerin ilgisini çekiyordu. Araştırmacılar ilk yıldızın parlaklığındaki azalmanın sebebini somut olarak tespit etmeyi başardı.

Araştırmacılar en az biri büyük bir yıldız olan 2 gök cisminin çarpışmasıyla oluşan kalın toz ve gaz bulutunun yıldızın parlaklığındaki azalmaya sebep olduğunu düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları "Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.Nobel ödüllü Hindu-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 20:17
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