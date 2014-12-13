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Bir Geceliğine 1 Milyon Dolar

Son birkaç yılın kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın gelecek ay Suudi Arabistan'a bir ziyarete gideceği öğrenildi

Bir Geceliğine 1 Milyon Dolar

Son birkaç yılın kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın gelecek ay Suudi Arabistan'a bir ziyarete gideceği öğrenildi

13 Aralık 2014 Cumartesi 15:05
Bir Geceliğine 1 Milyon Dolar
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Suudi Prens'ten akşam yemeği için 1 milyon dolar
Son birkaç yılın kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın gelecek ay Suudi Arabistan'a bir ziyarete gideceği öğrenildi


Suudi Arabistan kraliyet ailesinden bir Prens’ten akşam yemeği için 1 milyon dolar teklif alan Kim Kardashian’ın şimdi bu ziyaretini bu yemek için yapacağı öne sürülüyor.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre Kraliyet ailesi Kardashian’ı topluca aile yemeğinde ağırlamak istiyor, bunun karşılığında ise 1 milyon doları gözünü kırpmadan veriyor.

Ancak Kardashian’ın kraliyet ailesi olması, onu Suudi Arabistan’daki yasaklarla ilgili popülerliğini kullanarak yasakların kalkması için kampanyaya dahil etmek isteyen aktivistleri şimdiden hayal kırıklığına uğrattı.

Öte yandan Kardashian’ın iki yıl önceki ziyareti Bahreyn’i karıştırmış ve Kardashian’a karşı yapılan “Suriye şehitleri alıyor, Bahreyn fahişeleri” sloganıyla yürüyen protestoculara karşı polis göz yaşartıcı gaz, ses ve ışık bombaları kullanmıştı. 

Son Güncelleme: 13.12.2014 15:08
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