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Bir CHP gecesinde, bir PKK'lı taziyesinde

Bir ay önce Kuşadası'nın kutlama töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraf çektiren...

Bir CHP gecesinde, bir PKK'lı taziyesinde

Bir ay önce Kuşadası'nın kutlama töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraf çektiren...

28 Ekim 2011 Cuma 15:48
Bir CHP gecesinde, bir PKK'lı taziyesinde
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Bir ay önce Kuşadası'nın kutlama töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraf çektiren sanatçı Suavi bir ay sonra bu VAN depreminin olduğu gün BDP Adıyaman milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte PKK'lı teröristin cenaze evinde taziyeye gittiği ortaya çıktı.

Van depreminin ikinci günü BDP Adıyaman milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte PKK'lı teröristin cenaze evinde taziyeye gittiği ortaya çıkan Sanatçı Suavi'nin Kılıçdaroğlu ile birlikte çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Bizimantalya.com adlı haber sitesinin yayınladığı fotoğrafta Suavi ile Kılıçdaroğlu birlikte poz veriyor.

TERÖRİSTE TAZİYE Van depreminin ikinci günü BDP'li vekiller ile birlikte CHP'nin organizasyonlarına da katılan sanatçı Suavi ve BDP'li olduğu bilinen Ferhat Tunç öldürülen terörist Yücel Halis'in evine taziye ziyaretine gittiler. Yeni Akit gazetesi iki gündür BDP'lilerle ilgili yaptığı haberlerle dikkat çekiyor. Dün BDP'li Van Belediyesi'nin depremin ilk gününde teröristin cenazesini taşımasını gündeme getiren gazete bugün de PKK evine yapılan taziye ziyaretine yer verdi..

İHD BAŞKANI, SUAVİ, FERHAT TUNÇ PKK'ya yakın ROJ TV'de 24 Ekim'de yayınlanan haberde; terörist Yücel Halis'in taziyesine “BDP'li vekiller Sırrı Süreyya Önder, Nursel Aydoğan, Akın Birdal, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Sanatçılar Suavi ile Ferhat Tunç'un da katıldığı” duyuruldu ve bu isimlerin taziye görüntüleri yayınlandı.

Eleştirilerin odağında bulunan Van Belediye Başkanı Bekir Kaya konuşmaktan kaçınırken, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise haberi yapan Yeni Akit'e kızdı. Bekir Kaya'ya sahip çıkan Buldan, “Depremi bıraktınız, şimdi bunun peşine mi düştünüz?” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 28.10.2011 15:48
Anahtar Kelimeler:
PKKTeröristCenazeCHPSuaviKuşadası
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