Önceki akşam kurumun Topkapı'daki merkez binasında bir araya gelen üçlünün bindiği asansör, 3. kattan aşağıya düştü. Kazada Atalay ile Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atalay ve Saffet Ulusoy'un kaval kemiklerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan Haluk Ulusoy, "Aşağıya iniyorduk, bir anda yere çakıldık. Hayati bir tehlikenin olmaması sevindirici." dedi. Kazayla ilgili idari tahkikat başlatıldı. Basın İlan Kurumu'nun yeni taşındığı Topkapı'daki merkez binasında meydana gelen asansör kazası önceki gün akşam saatlerinde yaşandı. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy ve oğlu Saffet Ulusoy, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ı ziyarete geldi. Ziyaret sonrası Atalay, misafirlerini uğurlamak için Özel Kalem Müdürü Celal Tellioğlu ve Gençlik Spor Vakfı Müdürü Alper Talas ile birlikte 6. kattan asansöre bindi. Üçüncü katta arızalanan asansör, bir anda hızlanarak beton zemine çakıldı. Asansörde bulunanlar hemen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazada sol kaval kemiği kırılan Atalay, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Saffet Ulusoy da Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Haluk Ulusoy'un ise kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Haluk Ulusoy kazayla ilgili, "Bir ziyaretti, yemek yedikten sonra aşağıya iniyorduk, bir anda yere çakıldık. Bende bir şey yok ama Saffet ile Mehmet Atalay'da kırıklar var. Hayati bir tehlikenin olmaması ise sevindirici." dedi.



Basın İlan Kurumu'nun yeni binaya 3 ay önce taşındığı ve binanın 5. ve 6. katlarını kiraladığı öğrenildi. Basın İlan Kurumu Basın Müşaviri Yaşar Durukan, asansörün düşmesiyle ilgili sabotaj ve benzeri kazanın ihtimal dahilinde olmadığını söyledi. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığını ifade eden Durukan, asansörde meydana gelen arızanın neden kaynaklandığının teknik incelemeden sonra ortaya çıkacağını kaydetti.