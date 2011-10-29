Bingöl'de Patlama

Patlama, Bingöl merkezdeki Genç Caddesi üzerinde, AK Parti il binası önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
Patlamayla ilgili önce İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 1 kişinin öldüğünü 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ardından Bingöl Valisi Hakan Güvençer, patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenlerden biri canlı bomba.
Yaralananlar ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Patlamada çevredeki binalar ve otomobiller hasar gördü.
Patlamanın 'canlı bomba' eylemi olduğu anlaşıldı.