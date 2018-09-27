Binden Fazla Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Museviliğin üç önemli bayramından biri olan Sukot (Çardaklar) Bayramı'nın dördüncü gününde binden fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin eşlik ettiği fanatik Yahudilerin sabah saatlerinden bu yana gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.



Açıklamada, baskın yapan fanatik Yahudilerin sayısının bini aştığı ve daha önce bir gün içinde bu sayıda fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemediğine vurgu yapıldı.



Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Filistinliler baskına tepki gösterirken, sosyal medyada bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.



Sukot Bayramı sebebiyle son dört günde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 2 bine yaklaştı.



Pazartesi günü başlayan ve bir hafta sürecek olan Sukot Bayramı münasebetiyle fanatik Yahudi STK’ları, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

